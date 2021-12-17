Önemli takas! Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a, Cyle Larin Lille'e gidecek

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Fiorentina, Lille'den Jonathan Ikone'yi kadrosuna katmak üzere. İtalyan ekibi bu transferi 15 milyon euro bonservis bedeline bitiriyor. Kanat-forvet arayan Lille, düşük maliyeti sebebiyle Larin'e kanca attı.

SEZON SONU BİTİYOR

Cyle Larin'in mukavelesi sezon sonu bitiyor. Beşiktaş ise Larin'de zarar etmek istemiyor. Siyah-Beyazlılar, Larin'in bonservisine karşılık Yusuf Yazıcı'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

GÖZDEN DÜŞTÜ

Fransız ekibi Lille'de Yusuf Yazıcı gözden düştü. Kiralık olarak gönderilmesi gündemde. Yusuf'un altyapısından yetiştiği Trabzonspor'la gönül bağı var. Beşiktaş'ın ilgisine nasıl karşılık vereceği merak konusu oldu.