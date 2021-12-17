Fiorentina, Lille'den Jonathan Ikone'yi kadrosuna katmak üzere. İtalyan ekibi bu transferi 15 milyon euro bonservis bedeline bitiriyor. Kanat-forvet arayan Lille, düşük maliyeti sebebiyle Larin'e kanca attı.
Cyle Larin'in mukavelesi sezon sonu bitiyor. Beşiktaş ise Larin'de zarar etmek istemiyor. Siyah-Beyazlılar, Larin'in bonservisine karşılık Yusuf Yazıcı'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Fransız ekibi Lille'de Yusuf Yazıcı gözden düştü. Kiralık olarak gönderilmesi gündemde. Yusuf'un altyapısından yetiştiği Trabzonspor'la gönül bağı var. Beşiktaş'ın ilgisine nasıl karşılık vereceği merak konusu oldu.
Son Dakika › Spor › Önemli takas! Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a, Cyle Larin Lille'e gidecek - Son Dakika Spor