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Önemli takas! Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a, Cyle Larin Lille'e gidecek - Son Dakika

Önemli takas! Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a, Cyle Larin Lille'e gidecek

17.12.2021 13:37

Lille, Ikone'yi Fiorentina'ya satıyor. Kanat forvet arayan Fransız ekibi, Larin'e kanca attı. Siyah-Beyazlılar, Larin'in bonservisine karşılık Yusuf Yazıcı'yı isteyecek.

Fiorentina, Lille'den Jonathan Ikone'yi kadrosuna katmak üzere. İtalyan ekibi bu transferi 15 milyon euro bonservis bedeline bitiriyor. Kanat-forvet arayan Lille, düşük maliyeti sebebiyle Larin'e kanca attı.

Sezonun takası! Beşiktaş Larin'i gönderip Yusuf Yazıcı'yı getiriyor

SEZON SONU BİTİYOR

Cyle Larin'in mukavelesi sezon sonu bitiyor. Beşiktaş ise Larin'de zarar etmek istemiyor. Siyah-Beyazlılar, Larin'in bonservisine karşılık Yusuf Yazıcı'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Sezonun takası! Beşiktaş Larin'i gönderip Yusuf Yazıcı'yı getiriyor

GÖZDEN DÜŞTÜ

Fransız ekibi Lille'de Yusuf Yazıcı gözden düştü. Kiralık olarak gönderilmesi gündemde. Yusuf'un altyapısından yetiştiği Trabzonspor'la gönül bağı var. Beşiktaş'ın ilgisine nasıl karşılık vereceği merak konusu oldu.

Önemli takas! Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a, Cyle Larin Lille'e gidecek

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Son Dakika Spor Önemli takas! Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a, Cyle Larin Lille'e gidecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Önemli takas! Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a, Cyle Larin Lille'e gidecek - Son Dakika
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