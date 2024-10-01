Onikişubat Belediye Başkanı Toptaş\'tan Spor Kulübüne Destek Sözü

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Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Onikişubat Spor Kulübü'nün futbolcuları, teknik heyeti ile bir araya gelerek, "Hem İstiklal spor hem de Kahramanmaraşsporumuz ve Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek Onikişubat Spor Kulübümüze desteklerimizi esirgemeyeceğiz" dedi.

Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta mücadele edecek Onikişubat Spor Kulübü'nün futbolcuları, teknik heyeti ve idari kadrosuyla bir araya gelen Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, takıma moral depoladı. Onikişubat'ta sporun ve sporcunun en büyük destekçisi olacaklarını kaydeden Başkan Toptaş, "Sezon öncesinde Onikişubat Spor Kulübü'nün lansmanına katılarak futbolcular, teknik heyet ve idari kadroyla bir araya gelmekten dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Şehrimizde özellikle deprem sonrası süreçte bir hareketlilik var, ciddi bir toparlanma süreci içerisindeyiz. Dolayısıyla sporun birleştirici, bütünleştirici ve iyileştirici gücünü çok iyi biliyoruz. Biz de tüm yerel yönetimler olarak spor kulüplerimize ciddi destekler veriyor. Biz de Onikişubat Belediyesi olarak hem İstiklalspor hem de Kahramanmaraşspor'umuz ve Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek Onikişubat Spor Kulübü'müze desteklerimizi esirgemeyeceğiz. Yine diğer amatör kulüplerimizi ve diğer branşları da desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü biz sporun ne kadar değerli olduğunu, özellikle bir şehrin gelişimi açısından ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Kültür, sanat ve spor etkinliklerinin arasında bir bağlantı olduğunun farkındayız. Bu dönem içerisinde elimizden geldiğince hem kültür hem sanat hem de spor noktasında desteklerimizi esirgemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Gözlemlediğimiz kadarıyla çok iyi bir takım oluşturulmuş"

Onikişubat Spor Kulübü'ne yeni sezonda başarılar dileyen Başkan Toptaş, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Onikişubat Spor Kulübü'müz bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek. Gözlemlediğimiz kadarıyla çok iyi bir takım oluşturulmuş. Tecrübeli oyuncular ve iyi bir teknik ekip var. Geçen dönem İstiklalspor'un yönetiminde görev almıştım. Gözlemlediğim şey şuydu; iyi bir kadro ve teknik ekip çok önemli ama yönetim olarak hem futbolcu hem de teknik ekibe iyi bir ortam sağladığınızda başarının kaçınılmaz olduğunu, belki de düşük bütçelerle çok daha büyük başarılara imza atılabileceğini tecrübe etmiştim. BAL'da mücadele edecek Onikişubat Spor Kulübü'müze, teknik ekibe, yönetimine ve futbolcularına başarılar diliyorum."

Soru-cevap kısmının ardından toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle kahvaltı sona erdi. - KAHRAMANMARAŞ