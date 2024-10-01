Onikişubat Belediye Başkanı Toptaş'tan Spor Kulübüne Destek Sözü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Onikişubat Belediye Başkanı Toptaş'tan Spor Kulübüne Destek Sözü

Onikişubat Belediye Başkanı Toptaş\'tan Spor Kulübüne Destek Sözü

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek Onikişubat Spor Kulübü'ne destek vereceklerini açıkladı. Kulübün futbolcuları ve teknik heyetiyle bir araya gelen Toptaş, sporun şehir gelişimi açısından ne kadar önemli olduğunun altını çizdi.

01.10.2024 14:54  Güncelleme: 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Onikişubat Spor Kulübü'nün futbolcuları, teknik heyeti ile bir araya gelerek, "Hem İstiklal spor hem de Kahramanmaraşsporumuz ve Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek Onikişubat Spor Kulübümüze desteklerimizi esirgemeyeceğiz" dedi.

Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta mücadele edecek Onikişubat Spor Kulübü'nün futbolcuları, teknik heyeti ve idari kadrosuyla bir araya gelen Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, takıma moral depoladı. Onikişubat'ta sporun ve sporcunun en büyük destekçisi olacaklarını kaydeden Başkan Toptaş, "Sezon öncesinde Onikişubat Spor Kulübü'nün lansmanına katılarak futbolcular, teknik heyet ve idari kadroyla bir araya gelmekten dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Şehrimizde özellikle deprem sonrası süreçte bir hareketlilik var, ciddi bir toparlanma süreci içerisindeyiz. Dolayısıyla sporun birleştirici, bütünleştirici ve iyileştirici gücünü çok iyi biliyoruz. Biz de tüm yerel yönetimler olarak spor kulüplerimize ciddi destekler veriyor. Biz de Onikişubat Belediyesi olarak hem İstiklalspor hem de Kahramanmaraşspor'umuz ve Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek Onikişubat Spor Kulübü'müze desteklerimizi esirgemeyeceğiz. Yine diğer amatör kulüplerimizi ve diğer branşları da desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü biz sporun ne kadar değerli olduğunu, özellikle bir şehrin gelişimi açısından ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Kültür, sanat ve spor etkinliklerinin arasında bir bağlantı olduğunun farkındayız. Bu dönem içerisinde elimizden geldiğince hem kültür hem sanat hem de spor noktasında desteklerimizi esirgemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Gözlemlediğimiz kadarıyla çok iyi bir takım oluşturulmuş"

Onikişubat Spor Kulübü'ne yeni sezonda başarılar dileyen Başkan Toptaş, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Onikişubat Spor Kulübü'müz bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek. Gözlemlediğimiz kadarıyla çok iyi bir takım oluşturulmuş. Tecrübeli oyuncular ve iyi bir teknik ekip var. Geçen dönem İstiklalspor'un yönetiminde görev almıştım. Gözlemlediğim şey şuydu; iyi bir kadro ve teknik ekip çok önemli ama yönetim olarak hem futbolcu hem de teknik ekibe iyi bir ortam sağladığınızda başarının kaçınılmaz olduğunu, belki de düşük bütçelerle çok daha büyük başarılara imza atılabileceğini tecrübe etmiştim. BAL'da mücadele edecek Onikişubat Spor Kulübü'müze, teknik ekibe, yönetimine ve futbolcularına başarılar diliyorum."

Soru-cevap kısmının ardından toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle kahvaltı sona erdi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Hanifi Toptaş, Belediye, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Onikişubat Belediye Başkanı Toptaş'tan Spor Kulübüne Destek Sözü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:58 İsrail’i vuran İran’dan bir açıklama daha: Daha yıkıcısı olacak İsrail'i vuran İran'dan bir açıklama daha: Daha yıkıcısı olacak
19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 21:20:31. #1.13#
SON DAKİKA: Onikişubat Belediye Başkanı Toptaş'tan Spor Kulübüne Destek Sözü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement