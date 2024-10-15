Onikişubat Belediyesi\'nin Cumhuriyet Spor Şöleni\'nde final heyecanı

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Onikişubat Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlediği Cumhuriyet Spor Şöleni'nde voleybol branşının finali gerçekleştirildi.

Gençlerin sporla buluşmasını teşvik etmek için modern spor tesisleri inşa eden Onikişubat Belediyesi, çeşitli spor branşlarında düzenlediği organizasyonlarla da tesislerden tam kapasite faydalanıyor.

Onikişubat Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği Cumhuriyet Spor Şöleni, voleybol branşında sporseverlere unutulmaz anlar yaşattı. 15 kız ve 6 erkek takımın katılımıyla gerçekleştirilen turnuva, gençlerin yeteneklerini sergileyebilmesini sağladı.

Seyirciler, turnuva boyunca birçok heyecan dolu karşılaşmaya tanıklık ederken, taraftarların coşkuyla desteklediği takımlar, sahada kıyasıya bir mücadele sergiledi.

Onikişubat Belediyesi Hürriyet Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen final müsabakalarıyla spor şöleninin voleybol bölümü tamamlandı. Kızlar finalinde şampiyonluğa Şehit İlhan Güleç Anadolu Lisesi ulaştı. Erkeklerde ise rakibi mağlup eden Kahramanmaraş Fen Lisesi turnuvayı birinci olarak tamamladı.

Şampiyonlar ödüllerini ise 28 Ekim'de EXPO Arena'da düzenlenecek özel bir konser ile alacak. Bu etkinlik, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu artırırken, katılımcılar arasında birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirecek.

Voleybol maçlarının ardından salon futbolu branşının müsabakalarına geçilecek. - KAHRAMANMARAŞ