Onikişubat Belediyespor, Efeler Ligi'nde lig lideri Ziraat Bankkart'a 3-0 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TVF Efeler Ligi'nde mücadele eden Kahramanmaraş temsilcisi Onikişubat Belediyespor, sahasında konuk ettiği lig lideri Ziraat Bankkart'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın setlerini 19-25, 20-25 ve 16-25 kaybeden Onikişubat Belediyespor, sahadan galibiyetle ayrılamadı.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Efeler Ligi'nde mücadele eden Kahramanmaraş temsilcisi Onikişubat Belediyespor, sahasında konuk ettiği lig lideri Ziraat Bankkart'a 3-0 mağlup oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Efeler Ligi'nde mücadele eden Onikişubat Belediyespor, ligin lideri Ziraat Bankkart ile karşı karşıya geldi. Kahramanmaraş Merkez 1 Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip üstün bir oyun ortaya koydu.
Mücadelenin ilk setini 19-25, ikinci setini ise 20-25 kazanan Ziraat Bankkart, durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette de oyunun kontrolünü elinde tutan başkent temsilcisi, bu seti 16-25 alarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Kaynak: İHA
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