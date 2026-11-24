Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Efeler Ligi'nde mücadele eden Kahramanmaraş temsilcisi Onikişubat Belediyespor, sahasında konuk ettiği lig lideri Ziraat Bankkart'a 3-0 mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Efeler Ligi'nde mücadele eden Onikişubat Belediyespor, ligin lideri Ziraat Bankkart ile karşı karşıya geldi. Kahramanmaraş Merkez 1 Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip üstün bir oyun ortaya koydu.

Mücadelenin ilk setini 19-25, ikinci setini ise 20-25 kazanan Ziraat Bankkart, durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette de oyunun kontrolünü elinde tutan başkent temsilcisi, bu seti 16-25 alarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.