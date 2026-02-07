Önlerine geleni yeniyorlar! Manchester United'ı durdurabilene aşk olsun - Son Dakika
Önlerine geleni yeniyorlar! Manchester United'ı durdurabilene aşk olsun

07.02.2026 17:31
Manchester United, Tottenham'ı 2-0 yenerek Michael Carrick yönetiminde ligde üst üste dördüncü galibiyetini aldı ve yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Manchester United, sahasında Tottenham'ı 2-0 mağlup ederek ligde üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Old Trafford'da oynanan karşılaşmada Kırmızı Şeytanlar, teknik direktör Michael Carrick yönetiminde çıkışını sürdürdü.

GOLLER MBEUMO VE BRUNO'DAN

Karşılaşmada Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Bryan Mbeumo ve 81. dakikada Bruno Fernandes kaydetti. Ev sahibi ekip, maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tuttu.

TOTTENHAM 10 KİŞİ KALDI

Tottenham'da Cristian Romero, 29. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Londra ekibi, maçın büyük bölümünü eksik oynadı ve direnç gösteremedi.

ALTAY BAYINDIR YEDEKTE KALDI

Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

PUAN DURUMU VE FİKSTÜR

Bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Manchester United, puanını 44'e yükseltti. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Tottenham ise 29 puanda kaldı. Bir sonraki haftada Manchester United, West Ham United deplasmanına konuk olacak. Tottenham ise sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.

17:43
