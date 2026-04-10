Onu daha önce böyle görmediniz! Lucescu\'ya veda eden Sumudica hüngür hüngür ağladı

Rumen futbolunun efsane isimlerinden Mircea Lucescu için Bükreş’teki Ulusal Arena’da anma töreni düzenlendi. Törene katılanlar duygusal anlar yaşadı.
Futbol dünyasında derin izler bırakan Mircea Lucescu için düzenlenen törende, sevenleri ve futbol camiasından birçok isim bir araya geldi. Ulusal Arena’daki organizasyonda duygu dolu anlar yaşandı.
Rumen teknik direktör Marius Sumudica, Lucescu’ya veda ederken gözyaşlarına hakim olamadı. Deneyimli çalıştırıcının hüngür hüngür ağladığı anlar törende dikkat çekti.
Lucescu’nun vedası, futbol camiasında büyük üzüntü yarattı. Efsane teknik adamın kariyeri ve bıraktığı izler, törende bir kez daha hatırlandı.
