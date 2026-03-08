Oosterwolde 100. Maçına Çıktı - Son Dakika
08.03.2026 22:58
Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde, Samsunspor maçında 100. resmi maçına çıkarak kaptanlık yaptı.

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, Samsunspor karşısında sarı-lacivertli forma altında 100. resmi maçına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, evinde Samsunspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde, Karadeniz ekibine karşı mücadele ederek 'dalya' dedi. Fenerbahçe'ye 2022-2023 sezonunun devre arasında transfer olan Oosterwolde, ikinci sezonuyla birlikte düzenli olarak forma giymeye başladı. 2023-2024 sezonunda ligde 27 maçta forma giyen Hollandalı defans, takımının UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final oynamasında da katkı sağladı. Kanarya'da 3. sezonunda 3. teknik adamla çalışmaya başlayan Oosterwolde, Ekim 2024'te çapraz bağlarında yaşadığı yırtık nedeniyle sezonu kapattı ve uzun süre takımdan ayrı kaldı. 2025-2026 sezonu itibarıyla formasına kavuşan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 23'ü Süper Lig'de olmak üzere görev yaptığı 38 maçla en fazla süre alan isimlerden biri oldu. Oosterwolde, kırmızı-beyazlılara karşı forma giymesiyle birlikte sarı-lacivertli formayı 100. kez terletti. Öte yandan Oosterwolde, 100. maçında kaptanlık pazubendini koluna takarak mücadele etti ve 90 dakika sahada kaldı.

Oosterwolde, Türkiye'deki 4. sezonunda Trendyol Süper Lig'de 61, UEFA Konferans Ligi'nde 13, Avrupa Ligi'nde 11, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 8, Türkiye Kupası'nda 5 ve TFF Süper Kupa'da 2 maçta görev aldı.

Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe formasıyla 3 kez de gol sevinci yaşarken, 1 golü Galatasaray ile oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

