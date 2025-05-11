Ordu'da 2. Dragon Bot Yarışları Heyecanı - Son Dakika
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Spor

Ordu'da 2. Dragon Bot Yarışları Heyecanı

Ordu\'da 2. Dragon Bot Yarışları Heyecanı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su Sporları Merkezi'nde 504 sporcunun katılımıyla düzenlenen 2. dragon bot yarışları, büyük bir heyecana sahne oldu. Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'yu spor merkezi haline getirme hedeflerini vurguladı.

11.05.2025 16:31  Güncelleme: 16:33
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası yarışlara ev sahipliği yapmaya başlayan Büyükşehir Belediyesi Su Sporları Merkezi'nde 2. kez dragon bot yarışları düzenlendi. Başkan Mehmet Hilmi Güler, yapılan çalışmalarla, Ordu'nun bir spor merkezi haline geldiğini söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su Sporları Merkezi, yeni bir heyecana daha ev sahipliği yaptı. Ordu başta olmak üzere çevre illerden 504 sporcunun katıldığı, 12'şer kişiden oluşan 42 takımın yer aldığı dragon bot yarışları büyük heyecana sahne oldu. Dragon bot yarışlarının açılışını Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Gülyalı Kaymakamı Hatice Üstün Adanur ve Gülyalı Belediye Başkanı Medet Sipahi gerçekleştirdi.

"Ordu, bir spor merkezi haline geliyor"

Heyecan dolu yarışları yerinde takip eden Başkan Mehmet Hilmi Güler, Ordu'yu yaptıkları spor hamleleriyle ulusal ve uluslararası bir merkez haline getirdiklerini söyledi. Güler, "Bugün burada şehrimizde 2. defa düzenlenen dragon bot yarışlarının heyecanını yaşıyoruz. Yapılan bu organizasyon aslında şehrimizin spora ne kadar yatkın ve bir o kadar da istekli olduğunu gösteriyor. İkinci olarak, bu tesisi biz sıfırdan ortaya çıkardık. Bu tesis havaalanı kenarında atıl vaziyette duruyordu. Burayı modern ve çok amaçlı bir tesis haline dönüştürdük. Ayrıca bugün burada kullanılan tekneleri de biz üretiyoruz. Yani hem milli hem de yerli bir çalışma var. Yapılan bu etkinlik, Barbaros'un torunlarına yakışan bir etkinlik. Dolayısıyla her sahada yapılan çalışmalar ve etkinlikler Ordu'muzun geleceği adına da bize önemli mesajlar veriyor. Müthiş bir ortam var. Emeği geçen herkesi kutluyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Su Sporları Merkezi'ne gelen vatandaşlar ve sporcular tesise tam not verdi. Tesisin standartların üzerinde olduğunu belirten sporcular, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Böyle bir tesisin şehrimizde olması bizim için gurur vericidir. Büyükşehir Belediyesi'ne böyle bir tesisi şehrimize kazandırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada harika zaman geçiriyoruz. Adrenalin, heyecan, etkinlik ne ararsanız var. Bu aslında bizim aradığımız ortam. Dragon bot yarışları bu sene ikinci defa şehrimizde yapılıyor. Bunu kaçırmamak adına buradayız. İnşallah seneye yine burada olacağız" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ordu'da 2. Dragon Bot Yarışları Heyecanı - Son Dakika

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