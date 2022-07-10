Ordu'da düzenlenen yağlı güreşler finalinde başpehlivan Hasan Cengiz oldu

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından bu ilk ilki düzenlenen Altınordu Yağlı Güreşleri'nin finalinde, Hasan Cengiz, Kırkpınar başpehlivanı Cengizhan Şimşek'i yenerek başpehlivan oldu.

Altınordu Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez yağlı güreşler festivali düzenlendi. 19 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen güreş festivalinde 8'i altın kemer sahibi 52 başpehlivan olmak üzere toplamda 395 güreşçi kol bağladı.

Programın açılışında konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yüzyıllar boyunca devam eden bir geleneği Altınordu'da görmekten mutlu olduklarını belirterek, "Ordu'muzun kalbinde, merkezinde yeniden yaşatılmasını canlandırılmasını ve bunun heyecanını hep birlikte yaşadık. Birazdan yiğit pehlivanlarımız sahada yiğitliklerini konuşturarak, bir kez daha o geleneğin ne kadar önemli ve müstesna bir gelenek olduğunu hepimize gösterecekler. Yağlı güreşler doğası itibariyle elbette rekabet gerektiriyor. Bu güç yarışında, rekabette her zaman güçlü kalmayı, yiğit kalmayı gerektiriyor. Yağlı güreşin özünde sadece kazanmak yok, yağlı güreşin özünde aynı zamanda yiğitlik, hoşgörü, tarih, kültür, medeniyet var. Yüzyıllar öncesinden ecdadımızın bu geleneği başlattığı zamanlarda ülkemizin istiklal ve istikbal mücadelesinin de bu dualı çayırlarda can bulduğunu, güç bulduğunu hepimiz yeniden bugün bir kez daha Altınordu'muzda hatırlıyor ve bundan büyük bir memnuniyet ve heyecan duyuyoruz" dedi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, etkinliğin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde final oynayan Cengizhan Şimşek kardeşimizi ve Mustafa Taş kardeşimizi bir arada görmek, Ordu'muzda görmek bizler için mutluluk vesilesi. Onları, final oynadıkları ve güzel bir müsabaka gerçekleştirdikleri için bir kez daha tebrik ediyorum. Yine aramızda şehrimizin değeri ve ülkemizin değeri Recep Kara kardeşimiz var, kendisine de yapmış olduğu bu güzel işler için, gençlerimize, çocuklarımıza örnek olduğu için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"İlkini düzenlesek de bu ata sporumuzu gelecek yıllara taşımayı hedefliyoruz"

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, bu yıl ilki düzenlenen organizasyonu gelecek yıllara da taşımayı hedeflediklerini ifade ederek, "Nesilden nesle aktarılmış bu gelenekte geleceğin şampiyonları ile geçmişin şampiyonlarını burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün işte burada, bu er meydanında böyle bir gelenek bizi bir araya getirdi. Kökü, Malazgirt'te uzanan bu gelenek, yine geleneği olan bir şehirle buluşuyor. Ordumuz baş pehlivanlar çıkarmış bir şehir. Rahmeti rahmana karışmış Ordulu Mustafa Bük ve Davut Yılmaz'ı rahmetle anıyorum. Böylesi bir kültürle, bugün Altınordu'muz, ilkini düzenlese de, ata sporumuz yağlı güreş turnuvasını gelecek yıllara taşımak için bir irade beyanında bulunuyor. Pehlivanlarımız da bu irade beyanına katılımlarıyla bizlere büyük destek veriyorlar. Daha önce Kırkpınar'da başpehlivan olan güreşçilerimiz ve yine gelenekleşmiş başka çayırlarda başarı elde etmiş pehlivanlarımız sağ olsunlar davetimizi kabul ederek bize büyük onur verdiler" açıklamasını yaptı.

Protokol konuşmaların ardından 8'i altın kemer sahibi 52 başpehlivan, Belediye Başkanı Aşkın Tören ile birlikte sahada tur atarak selamlama yaptı. Farklı kategorilerde güreşçilerin mücadele ettiği festivalin başpehlivanlık mücadelelerinde Recep Kara'yı yenen Cengizhan Şimşek ve Orhan Okulu'yu mağlup eden Hasan Cengiz, finale yükselmeyi başardı. Finalde rakibi olan 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'i yenen Hasan Cengiz, başpehlivan oldu.

Programın tamamlanmasının ardından protokol üyeleri, dereceye giren güreşçilere madalya ve kupalarını verdi, Belediye Başkanı Aşkın Tören, Hasan Cengiz'e altın kemeri takdim etti. - ORDU