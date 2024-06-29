Ordu'da garsonluk yapan genç kız Yunanistan'da dünya üçüncüsü oldu - Son Dakika
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Spor

Ordu'da garsonluk yapan genç kız Yunanistan'da dünya üçüncüsü oldu

Ordu'da garsonluk yaparken savunma sporu öğrenmeye karar veren 23 yaşındaki Gülcan Öztürk, Yunanistan'da düzenlenen Dünya Muaythai Şampiyonası'nda üçüncü oldu. Öztürk, 5 yıl önce muaythai sporuna başladıktan sonra kendisini geliştirerek Türkiye şampiyonalarında ve Balkan şampiyonasında madalyalar kazandı. Nisan 2024'te Türkiye şampiyonluğunu elde ettikten sonra milli takıma seçilen Öztürk, Yunanistan'da düzenlenen şampiyonada 60 kiloda dünya üçüncüsü oldu. Genç sporcu, yeni hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirtti ve kadınların savunma sporlarına yönelmelerini tavsiye etti.

29.06.2024 11:37
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Ordu'da garsonluk yaparken savunma sporu öğrenmeye karar veren 23 yaşındaki Gülcan Öztürk, Yunanistan'da düzenlenen Dünya Muaythai Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Milli sporcu Öztürk, AA muhabirine, savunma sporlarına erken yaşlardan beri ilgisinin olduğunu söyledi.

Altınordu ilçesinde 5 yıl önce bir restoranda garsonluk yaptığı sırada muaythai sporuna başlamaya karar verdiğini belirten Öztürk, aradan geçen sürede çok çalışarak kendisini geliştirdiğini ifade etti.

Rota Spor Kulübü sporcusu Öztürk, bir süre daha garsonluğa devam ettiğini ancak antrenmanların yoğunluğu ve şampiyonalar dolayısıyla işe devam edemediğini, tamamen spora konsantre olduğunu anlattı.

Antrenörünün de desteğiyle katıldığı Türkiye şampiyonalarında madalyalar kazandığına işaret eden genç sporcu, 5 yılda 20'ye yakın madalyanın sahibi olduğunu vurguladı.

Balkan şampiyonluğunun da bulunduğuna işaret eden Gülcan Öztürk, Nisan 2024'te elde ettiği Türkiye şampiyonluğunun ardından milli takıma seçildiğini kaydetti.

Yunanistan'da 1-10 Haziran tarihlerinde düzenlenen Dünya Muaythai Şampiyonası'nda 60 kiloda dünya üçüncüsü olduğunu belirten Öztürk, ilk kez katıldığı organizasyonda böyle bir başarı elde etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadığını dile getirdi.

Yeni hedef dünya şampiyonluğu

Gülcan Öztürk, başarısının burada kalmayacağını vurgulayarak, "Bundan sonra daha çok çalışıp yeni hedeflere odaklanmak istiyorum. Bunların başında dünya şampiyonluğu geliyor. Yunanistan'da Türk bayrağımızı göndere çektirmeyi başardım. Şimdi bu bayrağımızı en yüksekte dalgalandırmayı hedefliyorum. Başarıyı elde etmek için de çalışmak lazım. Ben de çok çalışarak bu başarıları yakalamak istiyorum." dedi.

Milli sporcu, antrenörü Sezer Karaoğlan'ın yönlendirmesiyle antrenmanlara aksatmadan devam ettiğini söyledi.

Garsonluk yaparken bugün milli bir sporcu olduğunun altını çizen Öztürk, "Bundan 5 yıl önce garsonluk yaparken bugün milli takıma seçilmiş ve ülkemi temsil eden bir sporcuyum. Azim ve istekle buralara gelinebileceğini göstermiş oldum. Zafer, ter dökenlerindir. Ben bunu başardığıma inanıyorum." diye konuştu.

Kadınların savunma sporlarını rahatlıkla yapabileceğini anlatan Öztürk, "İmkanı olan tüm kadınlara böyle sporlara yönelmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenör Sezer Karaoğlan ise öğrencisi Gülcan Öztürk'ün çok çalışarak başarılı olduğunu belirtti.

Sporcusunun elde ettiği dünya üçüncülüğü dolayısıyla mutlu olduğunu dile getiren Karaoğlan, şunları kaydetti:

"Gülcan çok azimli ve hırslı bir sporcu. Başarılı olmayı çok istiyor. Onun içinde bu seviyeye kadar yükseldi. Her zaman kendisine destek oldum, bundan sonra da bu desteği sürdüreceğim. İnşallah dünya üçüncülüğü kariyerine bundan sonra dünya şampiyonluğu da eklenecek. Biz kendisine güveniyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ordu'da garsonluk yapan genç kız Yunanistan'da dünya üçüncüsü oldu - Son Dakika

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