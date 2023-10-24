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Ordu'da görevini kötüye kullandığı öne sürülen doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika

Ordu'da görevini kötüye kullandığı öne sürülen doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi

Son Güncelleme: 24.10.2023 16:01

Ordu'da görevini kötüye kullandığı iddia edilen doktor, rüşvet, irtikap ve kamu kurumunu zarara uğratma iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde görevini kötüye kullandığı iddia edilen doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 17 Ekim'de, mali suçlara yönelik ülke genelinde operasyon gerçekleştirildi.

DOKTOR TUTUKLANDI

Ordu'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda doktor O.K. yakalandı. O.K. rüşvet, irtikap ve kamu kurumunu zarara uğratma iddiasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ordu'da görevini kötüye kullandığı öne sürülen doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da görevini kötüye kullandığı öne sürülen doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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