Ordu'da görevini kötüye kullandığı öne sürülen doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde görevini kötüye kullandığı iddia edilen doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 17 Ekim'de, mali suçlara yönelik ülke genelinde operasyon gerçekleştirildi.
Ordu'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda doktor O.K. yakalandı. O.K. rüşvet, irtikap ve kamu kurumunu zarara uğratma iddiasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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