Ordu'da spor okulları açılışı yapıldı - Son Dakika
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Ordu'da spor okulları açılışı yapıldı

29.06.2022 14:09
Ordu'da spor okulları açılışı yapıldı

Ordu'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Engelsiz Spor Okulları açılış töreni düzenlendi.

Ordu'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Engelsiz Spor Okulları açılış töreni düzenlendi.

Okul açılışı, Altınordu ilçesinde bulunan Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleşti. 40 branşta eğitimlerin verileceği okulda, yaz mevsimi boyunca çeşitli aktiviteler düzenlenecek.

Düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, yaz aylarının spor branşlarına yönelmeleri noktasında çocuklar için önemli olduğuna değinerek, "İnşallah bugün açılışını yaptığımız spor okullarıyla birlikte 19 ilçemizde 200 eğitimcimiz ile beraber bin 500 yavrumuzu spor salonlarımız ile tanıştırmak istiyoruz. Bu çerçevede il müdürlüğümüzün antrenörlerimizin yanı sıra eğitici antrenör desteğiyle beraber 200 antrenörümüz alanda olacaklar. Tüm vatandaşlar yavrularımızı spor salonlarına getirmesini istiyoruz. 40 branşta her alanda eğitim verilecek. Yine bunun yanı sıra gençlik merkezlerimizde de yaz boyunca değişik aktiviteler devam edecek. Yavrularımızın bu eğitimlerden faydalanmaları bireysel gelişimleri açısından da çok önemli. Yine bunun da yanı sıra Bakanlığımızın 81 ilde yaptığı sportif yetenek taramasıyla birlikte yeteneklerine göre branşlarına yönlendirilen yavrularımız ile birlikte bu yaz gerçekten güzel bir fırsat" dedi.

Konuşmaların ardından farklı branşlarda spor yapan sporcular, protokol üyeleri ve gelen misafirlere gösteri yaptılar. - ORDU

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Kaynak: İHA

gençlik, Ordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu'da spor okulları açılışı yapıldı - Son Dakika

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