 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ordu'da Ulusal Müsabakalara Hazırlanan Judocular İçin Ortak Antrenman Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ordu'da Ulusal Müsabakalara Hazırlanan Judocular İçin Ortak Antrenman Programı Düzenlendi

Ordu\'da Ulusal Müsabakalara Hazırlanan Judocular İçin Ortak Antrenman Programı Düzenlendi

Ordu'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Judo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ortak antrenman programına, Ordu, Giresun, Samsun, Tokat, Trabzon ve Rize'den gelen yıldızlar ve minikler kategorisi sporcuları katıldı. Sporcular, Türkiye şampiyonası ve okul sporları yarışmalarına hazırlanmak için birlikte antrenman yapmanın heyecanını yaşadı.

01.02.2024 12:23
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da, ulusal müsabakalara hazırlanan judocular için ortak antrenman programı düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Judo İl Temsilciliğince organize edilen programa, Ordu'nun yanı sıra Giresun, Samsun, Tokat, Trabzon ve Rize'den gelen yıldızlar ve minikler kategorisi sporcuları katıldı.

Türkiye şampiyonası ve okul sporları yarışmalarına hazırlanan sporcular, Ordu Sporcu Eğitim Merkezi'nde ortak antrenman gerçekleştirdi.

Sporcular, birlikte antrenman yapmanın heyecanını yaşadı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Gençlik, Rize, Ordu, Antrenman, Samsun, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu'da Ulusal Müsabakalara Hazırlanan Judocular İçin Ortak Antrenman Programı Düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 13:31:22. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'da Ulusal Müsabakalara Hazırlanan Judocular İçin Ortak Antrenman Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement