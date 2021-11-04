Ordu'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" ilgi görüyor

Ordu'da, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi"nden bu yıl 5 bin 550 kişi yararlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocukların yüzme öğrenimlerini sağlamak amacıyla başlatılan proje çerçevesinde yüzme kursları düzenlendi.

İl Müdürlüğünün organizasyonu ile Altınordu ilçesindeki Durugöl Olimpik Yüzme Havuzuna getirilen çocuklar hem antrenörler eşliğinde yüzmeyi öğreniyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor.

Gerçekleştirilen eğitim programlarından 2021 yılı boyunca, 6-18 yaş grubundaki 5 bin 550 çocuk ve genç faydalandı.