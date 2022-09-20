Ordu haber | Altınordu'nun nazar boncuğu Ali Emre - Son Dakika
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Ordu haber | Altınordu'nun nazar boncuğu Ali Emre

20.09.2022 11:41
Ordu haber | Altınordu'nun nazar boncuğu Ali Emre

Ordu spor haberi | Spor Toto 1'inci Lig'de çıktığı 5 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgi alıp 3 puanla düşme hattında yer alan Altınordu'da kaleci Ali Emre Yanar, gösterdiği performansla kırmızı-lacivertli takımın gözbebeği oldu.

Spor Toto 1'inci Lig'de çıktığı 5 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgi alıp 3 puanla düşme hattında yer alan Altınordu'da kaleci Ali Emre Yanar, gösterdiği performansla kırmızı-lacivertli takımın gözbebeği oldu. Son olarak 1-0 kaybedilen Göztepe derbisinde penaltı golüne engel olamayan Ali Emre, kaleye gelen 9 şutun 8'ini kurtararak farkın açılmasını önledi. Süper Lig'den teklifler almasına rağmen yuvada tutulan başarılı kaleci, kırmızı-lacivertli takımın en önemli isimlerinden biri oldu.

Derbide Göztepeli Tijanic, Hasic, Kvasina, Emre Çolak gibi oyuncuların ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşlarda kritik kurtarışlar gerçekleştiren 24 yaşındaki file bekçisi, karşı karşıya kaldığı Yasin Öztekin'e gol izni vermedi. Kaleci Ali Emre, yediği penaltı golüne rağmen bu performansıyla hem takım arkadaşlarından hem de futbolseverlerden alkış topladı. Tecrübeli eldiven ilk haftadaki Gençlerbirliği ve 3'üncü haftadaki Boluspor deplasmanlarında birer penaltı kurtarmıştı.

ÖZEL ÇALIŞMALAR YAPIYORAltınordu Kalecilik Bölümü Direktörü Atilla Küçüktaka ve A Takım Kaleci Antrenörü Ümit Özışık'ın antrenmanlardan sonra kaleci Ali Emre Yanar'a özel çalışmalar yaptırdığı öğrenildi. Kaleci Ali Emre'nin ayrıca rakip forvetlerin özellikleri konusunda uyarıldığı ifade edildi.

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Kaynak: DHA

Altınordu, Ali Emre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu haber | Altınordu'nun nazar boncuğu Ali Emre - Son Dakika

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