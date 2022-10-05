Ordu haberi | Altınordu'da gençlere gün doğdu - Son Dakika
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Ordu haberi | Altınordu'da gençlere gün doğdu

05.10.2022 11:58
Ordu haberi | Altınordu'da gençlere gün doğdu

Ordu haberi... SPOR Toto 1'inci Lig'de çıktığı 6 maçta 3 puan toplayarak düşme hattından kurtulamayan Altınordu'da genç futbolculara forma şansı doğdu.

SPOR Toto 1'inci Lig'de çıktığı 6 maçta 3 puan toplayarak düşme hattından kurtulamayan Altınordu'da genç futbolculara forma şansı doğdu. İzmir ekibinde ilk 5 müsabakada gençlerin büyük bölümü kulübede görev beklerken, son olarak iç sahada 4-1'lik yenilgiyle sonuçlanan Ankara Keçiörengücü maçında ilk 11'de öz kaynaktan yetişen 5 isim yer aldı. Teknik ekibin önümüzdeki haftalarda genç oyunculara daha fazla görev vermeyi planladığı öğrenildi.

Keçiörengücü maçında kaleci Ali Emre, sağ bek Rahmi, sol bek Yusuf Can, orta saha oyuncusu Metehan ve kanat oyuncusu Emircan ilk 11'de şans bulurken, oyuna sonradan giren Sami, Emre, Muzaffer ve Furkan'la birlikte toplam 9 genç sahaya çıktı. Daha önceki karşılaşmalarda Gençlerbirliği (D) önünde 2, Sakaryaspor karşısında 3, Boluspor deplasmanında 2, Pendikspor'a karşı 2, Göztepe derbisinde 3 genç futbolcu ilk 11'de oynamıştı.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu haberi | Altınordu'da gençlere gün doğdu - Son Dakika

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