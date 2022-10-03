Ordu haberi | Altınordu'da keyifler kaçtı - Son Dakika
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Ordu haberi | Altınordu'da keyifler kaçtı

03.10.2022 11:12
Ordu haberi | Altınordu'da keyifler kaçtı

Ordu spor haberi: SPOR Toto 1'inci Lig'de 1-0 kaybettiği Göztepe derbisinin ardından dün evinde Ankara Keçiörengücü'ne 4-1 yenilerek 6'ncı maçında da galibiyetle tanışamayan Altınordu'da suratlar asıldı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de 1-0 kaybettiği Göztepe derbisinin ardından dün evinde Ankara Keçiörengücü'ne 4-1 yenilerek 6'ncı maçında da galibiyetle tanışamayan Altınordu'da suratlar asıldı. Seyircisi önünde 1-0 öne geçtiği karşılaşmada üst üste yediği gollerle soyunma odasına 3-1 geride giren kırmızı-lacivertliler, ikinci yarıda bir gol daha yiyerek 3 farklı yenilgiye engel olamadı. Ligde 3 beraberlik, 3 yenilgiyle 3 puanda kalıp düşme hattından kurtulamayan İzmir ekibi, bir basamak düşerek 17'nci sıraya geriledi. Altınordu 6 gol attığı bu periyotta kalesinde 12 gol görerek sınıfta kaldı.

Takımın başında galibiyet yüzü göremeyen teknik direktör Ufuk Kahraman çok üzgün olduklarını belirterek, "Evimizde bir üç puan daha kaybettik. Sistemli ve formda olan bir rakibe kaybettik. Ahmet İlhan, Safa Kınalı, Şeref gibi eksiklerimiz vardı. Erken golü bulup iyi başladık ama yediğimiz golün ardından oyundan düşmemiz beni üzen taraf. Organize oynamaya çalışan bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Rakibimiz bunu çok iyi yaptı. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Önümüzde bir Tuzlaspor maçı var. Bunların hepsini telafi edeceğiz. Beş öz kaynak oyuncumuzla oynadık, onların performansını artırmaya çalışacağız" dedi.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Altınordu, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu haberi | Altınordu'da keyifler kaçtı - Son Dakika

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