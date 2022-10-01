Ordu haberleri | Altınordu ilk peşinde - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu haberleri | Altınordu ilk peşinde

01.10.2022 11:30
Ordu haberleri | Altınordu ilk peşinde

Edinilen Ordu haberine göre Spor Toto 1'inci Lig'de oynadığı 5 maçta; 3 beraberlik, 2 yenilgi alarak henüz galibiyetle tanışamayan 16'ncı sıradaki Altınordu, yarın 7'nci hafta mücadelesinde evinde 11 puanlı 3'üncü basamaktaki Ankara Keçiörenücü ile karşılaşacak.

Spor Toto 1'inci Lig'de oynadığı 5 maçta; 3 beraberlik, 2 yenilgi alarak henüz galibiyetle tanışamayan 16'ncı sıradaki Altınordu, yarın 7'nci hafta mücadelesinde evinde 11 puanlı 3'üncü basamaktaki Ankara Keçiörenücü ile karşılaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Murat Erdoğan yönetecek. Maçın bilet fiyatları VIP tribün 200, numaralı 50, misafir 40, kadın ve çocuklara ise 10 TL olarak belirlendi. İzmir ekibinde hafif sakatlıkları bulunan Ahmet İlhan, Şeref ve Safa'nın durumları maç saatinde netleşecek. İzmir ekibi, zorlu 90 dakikada Başkent temsilcisini yenerek ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

SAMİ: HOCAM GÖREV VERİRSE HAZIRIM

Altınordu'da sakatlığı nedeniyle son 4 maçta kadroda yer almayan Sami Satılmış, iyileşerek takıma döndü. Son olarak U19 Milli Takımı'nda görev alan Sami, "Sakatlığım tamamen geçti. Ufuk hocamın şans vermesi halinde sahada bulunacağım. Keçiörengücü maçına yönelik çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Bu maçtan üç puanla ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.KUBİLAY: "ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYORUZ"Milli arayı iyi değerlendirdiklerini belirten Altınordu'nun tecrübeli futbolcularından Kubilay Aktaş ise, "Takım olarak her geçen hafta üzerine koyarak gidiyoruz. Ligde oynadığımız son Göztepe maçını kaybetmiş olsak bile o maçta 10 kişi oynamamıza rağmen rakibe fazla pozisyon vermedik. Ligin henüz daha başındayız. Keçiörengücü maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
500
18 yıl önce müzik öğretmeni Arzu Nihal Çelik'i öldüren katil, 'Vicdan azabı çekiyorum' diyerek teslim oldu 18 yıl önce müzik öğretmeni Arzu Nihal Çelik'i öldüren katil, 'Vicdan azabı çekiyorum' diyerek teslim oldu Eğitim Sen Genel Başkanı Kurul: 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Yerine Kapsamlı, Öğretmenler Odasında Konuşulmuş Bir Yasa Talep Ediyoruz' Eğitim Sen Genel Başkanı Kurul: 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Yerine Kapsamlı, Öğretmenler Odasında Konuşulmuş Bir Yasa Talep Ediyoruz' Son dakika haberi | KEMALPAŞA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ATV SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ Son dakika haberi | KEMALPAŞA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ATV SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kaynak: DHA

Altınordu, Ankara, Aziz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu haberleri | Altınordu ilk peşinde - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:17 25 adet suç kaydı bulunan şahıs, 20 bin liralık son soygununda kıskıvrak yakalandı
16:17 Yeni stadına "Ayasofya" adını veren Yunanistan takımı AEK Atina, açılışta 19 Mayıs'ı "Pontus soykırımı" olarak tanıyan şarkıcıya kemençe çaldırdı
16:03 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
15:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret, memur ve emekli maaşları sözleri: Yılbaşında tüm kayıpları telafi edecek şekilde gözden geçireceğiz
15:34 Teknik direktör Shota ile yollarını ayıran Hull City, son olarak Olympiakos'u çalıştıran Corberan'ı liste başı yaptı
15:07 Adana Demirspor-Galatasaray maçına Hakan Ceylan'ın VAR hakemi olarak atanması, sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti
14:57 İttifak ortakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'ye girişinde ters düştü! CHP'liler otururken, İYİ Partililer ayakta karşıladı
14:33 MHP'li Erkan Hançer'in kan davası sebebiyle silahlı saldırıya uğradığı ortaya çıktı
14:14 Oyuncu Berk Atan ile eski aşkı Selin Yağcıoğlu bir kez daha barıştı
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'nin yeni yasama döneminde "yeni anayasa" sözleri: Darbe dönemlerinin son izini de sileceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 16:43:41. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu haberleri | Altınordu ilk peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement