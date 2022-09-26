Ordu haberleri... Altınordu'nun Keçiören'e şansı tutmuyor - Son Dakika
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Ordu haberleri... Altınordu'nun Keçiören'e şansı tutmuyor

26.09.2022 11:50
Ordu haberleri... Altınordu'nun Keçiören'e şansı tutmuyor

Ordu haberine göre Spor Toto 1'inci Lig'de oynadığı 5 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgi alarak milli araya 3 puanla 16'ncı sırada giren Altınordu, pazar günü evinde karşılaşacağı 11 puanlı 3'üncü basamaktaki Ankara Keçiörengücü önünde son yıllarda üstünlük kuramadı.

Spor Toto 1'inci Lig'de oynadığı 5 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgi alarak milli araya 3 puanla 16'ncı sırada giren Altınordu, pazar günü evinde karşılaşacağı 11 puanlı 3'üncü basamaktaki Ankara Keçiörengücü önünde son yıllarda üstünlük kuramadı. İzmir ekibi son 3 sezonda ligde 6 kez karşı karşıya geldiği Başkent ekibine 5 kez mağlup olurken, 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kırmızı-lacivertliler, 2019-20 sezonunda rakibine hem evinde hem de deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Rakibiyle 2020-21 sezonunda İzmir'de çıktığı randevudan 2-0 yenik ayrılan Altınordu, Ankara'da oynanan maçı 5-3 kaybetti. Geçen sezon deplasmandan 1-1'lik beraberlikle dönen kırmızı-lacivertli takım, seyircisi önündeki karşılaşmayı 3-2 kaybetti. Altınordu, Keçiörengücü önündeki son galibiyetini 3'üncü Lig'de şampiyon olduğu 2012-13 sezonunda aldı. İzmir temsilcisinin 16 Mart 2013'teki son galibiyeti 4-1'lik skorla gelmişti. Altınordu, 9 yıl sonra rakibinin bileğini bükmek istiyor.

- İzmir

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Kaynak: DHA

Altınordu, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu haberleri... Altınordu'nun Keçiören'e şansı tutmuyor - Son Dakika

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