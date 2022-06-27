Ordu, motosiklet tutkunlarını ağırladı - Son Dakika
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Ordu, motosiklet tutkunlarını ağırladı

27.06.2022 11:53

- Ordu, motosiklet tutkunlarını ağırladı 13 ilden bin 500 katılımcı, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlendiği festivalde hünerlerini sergiledi.

- Ordu, motosiklet tutkunlarını ağırladı

13 ilden bin 500 katılımcı, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlendiği festivalde hünerlerini sergiledi.

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Motosiklet Kulübü iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Ordu Motosiklet Festivali yurdun dört bir yanından motosiklet tutkunlarını bir araya getirdi.

Durgun Su Sporları Merkezi ve kamp alanında düzenlenen ve yüzlerce motor severi Ordu'da buluşturan festivalde çeşitli etkinlikler düzenlendi. 24 Haziran Cuma günü Gülyalı Durgun Su Sporları Merkezi ve kamp alanında çadır kurulumu ve gece konaklaması yapılarak başlayan festival, 25-26 Haziran tarihleri arasında şehir turu, Birkan Polat Motoshow'u, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konseri, Dj Ozzy konseri ve çeşitli programlar sonrası sona erdi.

Türkiye Motosiklet Akrobasi şampiyonu Birkan Polat'ın muhteşem gösterileriyle nefes kestiği festivalde motor tutkunları da unutulmaz anlar yaşattı. Adrenalin tutkunlarını bir araya getiren festival katılımcılardan tam not aldı.

Adem Atik: "Mükemmel organizasyon"

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adem Atik, Durgun Su Sporları ve kamp alanının sadece Ordu'ya değil, tüm Türkiye'ye kazandırılmış bir eser olduğunu söyledi. Başkan Vekili Atik, "Yaklaşık 44 kulüp ve 1500'e yakın motorsever Ordu'da bir araya geldiler. Şehir turu yapıldı. Pandemi sonrası festivalin ikincisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'e tüm katılımcılar adına böyle bir tesisi ilimize ve ülkemize kazandırdığı için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Birkan Polat: "Böyle bir tesisi Türkiye'nin hiçbir yerinde görmedim"

Festival kapsamında Ordu'ya gelerek yaptığı gösterilerle nefes kesen Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat ise böyle bir tesisi Türkiye'nin hiçbir yerinde görmediğine dikkat çekerek, "Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne beni buraya davet ettiği için çok teşekkür ederim. Organizasyonu mükemmel buldum, her şey çok güzel. Alan çok güzel. Denize sıfır bir alanda kamp alanının da bulunduğu böyle bir tesisi Türkiye'nin hiçbir yerinde görmedim. Her şey muhteşem. Daha önce bu rotayı kullanırken Boztepe'yi ziyaret etmiştim. Teleferiği de kullanma fırsatım oldu. O da çok güzel bir ambiyans. Herkesi gelip görmeye davet ediyorum. Başkanımıza da ayrıca bu tesis ve organizasyon için teşekkür ediyorum" şeklide konuştu.

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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