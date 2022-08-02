Ordu'da off-road heyecanı - Son Dakika
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Ordu'da off-road heyecanı

02.08.2022 01:15
Ordu'da off-road heyecanı

Ordu'nun Korgan ilçesinde düzenlenen off-road yarışları renkli görüntülere sahne oldu.

Ordu'nun Korgan ilçesinde düzenlenen off-road yarışları renkli görüntülere sahne oldu.

Korgan Belediyesi ve Korgan Off-Road Kulübü ekibi tarafından dün Korgan Yaylası'nda bu yıl 5'ncisi düzenlenen off-road yarışlarına, 25 ilden 75 sporcu katılım sağladı. Sporcular, kendileri için hazırlanan parkurda kıyasıya mücadele ederken, katılım ise oldukça fazla oldu. Araçların güç ve motorlarına göre S1, S2, S3 ve S4 kategorilerinde yarışan sporcular, zorlu parkurda dereceye girmek için çabaladı.

Yarışmada dereceye giren sporculara kupa ve hediye takdim edilirken, programa Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe ve binlerce sporsever katıldı. - ORDU

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Pakistan'da içinde korgeneralin de bulunduğu helikopterden haber alınamıyor Pakistan'da içinde korgeneralin de bulunduğu helikopterden haber alınamıyor Ordu'da off-road heyecanı Ordu'da off-road heyecanı
Kaynak: İHA

Korgan, Ordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu'da off-road heyecanı - Son Dakika

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