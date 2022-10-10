Tribünün dolu olmasının takıma moral verdiğini kaydeden Avcılar, "Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Takımımı, ekip arkadaşlarımı ve yönetimimizi bu galibiyetten ötürü kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Balçova Spor Salonu'ndaki müsabakanın setlerini 25-17, 27-25 ve 25-19 alan takımın antrenörü Osman Avcılar , lige galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Ordu spor haberi: Altınordu Kadınlar Voleybol 2. Ligi'ne galibiyetle başladı - Son Dakika

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