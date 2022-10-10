Ordu spor haberi: Altınordu Kadınlar Voleybol 2. Ligi'ne galibiyetle başladı

Altınordu, TVF Kadınlar 2. Ligi 5. Grup ilk hafta mücadelesinde Forza Spor'u 3-0 mağlup etti.
Balçova Spor Salonu'ndaki müsabakanın setlerini 25-17, 27-25 ve 25-19 alan takımın antrenörü Osman Avcılar, lige galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını belirtti.
Tribünün dolu olmasının takıma moral verdiğini kaydeden Avcılar, "Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Takımımı, ekip arkadaşlarımı ve yönetimimizi bu galibiyetten ötürü kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Altınordu, ikinci haftada 16 Ekim Pazar günü??????? saat 14.00'te Balçova Spor Salonu'nda İzmirspor ile karşılaşacak.
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