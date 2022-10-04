Ordu spor haberleri: Altınordu'da teknik operasyon

SPOR Toto 1'inci Lig'de bu sezon çıktığı 6 maçta galibiyetle tanışamayıp düşme hattında kalan Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, hem A takım hem de akademi düzeyinde toplam 5 antrenörün görevine son verdi. Kırmızı-lacivertli kulüpte şirketleşmenin gerçekleştiği 2012 yılından bu yana görev yapan A Takım Antrenörü Sezgin Takmaz ile yollar ayrıldı. Teknik direktör Ufuk Kahraman'ın yardımcılarından biri olan Sezgin Takmaz, 10 yıldır çatısı altında olduğu kulüpte performans geliştirme ve analiz antrenörü olarak görev yapıyordu.

Altınordu Futbol Akademisi Teknik Direktörü Koray Cinel de görevinden alındı. Cinel, Temmuz ayında Namet Ateş'in yerine bu göreve getirilmişti. İzmir temsilcisinde ayrıca U19 Teknik Sorumlusu Hasan Haykır, U19 Performans Antrenörü Yiğit Can Taşkın ve U17 Teknik Sorumlusu Mert Yılmaz gönderilen diğer antrenörler oldu. Altınordu'da Başkan Mehmet Özkan'ın önümüzdeki günlerde idari yapıda da bazı görev değişikliklerine gideceği gelen haberler arasında.

- İzmir