Ordu spor haberleri: Altınordu'da teknik operasyon - Son Dakika
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Ordu spor haberleri: Altınordu'da teknik operasyon

04.10.2022 11:31
Ordu spor haberleri: Altınordu'da teknik operasyon

Ordu spor haberi | SPOR Toto 1'inci Lig'de bu sezon çıktığı 6 maçta galibiyetle tanışamayıp düşme hattında kalan Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, hem A takım hem de akademi düzeyinde toplam 5 antrenörün görevine son verdi.

SPOR Toto 1'inci Lig'de bu sezon çıktığı 6 maçta galibiyetle tanışamayıp düşme hattında kalan Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, hem A takım hem de akademi düzeyinde toplam 5 antrenörün görevine son verdi. Kırmızı-lacivertli kulüpte şirketleşmenin gerçekleştiği 2012 yılından bu yana görev yapan A Takım Antrenörü Sezgin Takmaz ile yollar ayrıldı. Teknik direktör Ufuk Kahraman'ın yardımcılarından biri olan Sezgin Takmaz, 10 yıldır çatısı altında olduğu kulüpte performans geliştirme ve analiz antrenörü olarak görev yapıyordu.

Altınordu Futbol Akademisi Teknik Direktörü Koray Cinel de görevinden alındı. Cinel, Temmuz ayında Namet Ateş'in yerine bu göreve getirilmişti. İzmir temsilcisinde ayrıca U19 Teknik Sorumlusu Hasan Haykır, U19 Performans Antrenörü Yiğit Can Taşkın ve U17 Teknik Sorumlusu Mert Yılmaz gönderilen diğer antrenörler oldu. Altınordu'da Başkan Mehmet Özkan'ın önümüzdeki günlerde idari yapıda da bazı görev değişikliklerine gideceği gelen haberler arasında.


- İzmir
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Ordu haberi | Altınordu'da keyifler kaçtı Ordu haberi | Altınordu'da keyifler kaçtı Altınordu, galibiyete hasret kaldı Altınordu, galibiyete hasret kaldı
Kaynak: DHA

Seyit Mehmet Özkan, Mehmet Özkan, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordu spor haberleri: Altınordu'da teknik operasyon - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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