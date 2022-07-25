Ordulu gençler, "Anadoluyuz Biz" projesi kapsamında Erzurum'u gezdi - Son Dakika
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Ordulu gençler, "Anadoluyuz Biz" projesi kapsamında Erzurum'u gezdi

25.07.2022 16:12
Ordulu gençler, "Anadoluyuz Biz" projesi kapsamında Erzurum'u gezdi

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında gençler, Erzurum'da gezi ve etkinliklere katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında gençler, Erzurum'da gezi ve etkinliklere katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, proje çerçevesinde Ordulu 37 genç, 21-25 Temmuz tarihleri arasında Erzurum şehrini ziyaret etti.

Gençler, doğal güzellikleri içinde barındıran Dadaşlar diyarını 4 gün boyunca düzenlenen programlarla gezme fırsatı buldu.

Programa ilişkin bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Bakanlığın destekleriyle gerçekleştirilen projeler çerçevesinde daha öncesinde Anadolu'nun farklı illerinden gelen gençleri Ordu'da ağırladıklarını anımsattı.

Projenin devamında ise şehirdeki gençleri Erzurum'a uğurladıklarını belirten Genç, "Tarihi ve kültürel yerlerini gezme fırsatı bulan gençlerimiz, yöresel yemekleri tatma imkanı buluyorlar. Aynı zamanda burada yeni arkadaşlıklar dostluklar kurup, farklı illerden gönül köprüsü kuracaklar. Birçok gencimiz gerek kamplarla gerekse gezilerle yeni şehirler keşfediyor, yeni arkadaşlıklar kuruyor." ifadelerini kullandı.

Genç, 27-31 Temmuz tarihleri arasında Erzurum'dan misafir gelecek gençleri ağırlayacaklarını aktararak, desteklerinden dolayı başta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Vali Tuncay Sonel'e teşekkür etti.

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Kaynak: AA

gençlik, Erzurum, Ordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ordulu gençler, 'Anadoluyuz Biz' projesi kapsamında Erzurum'u gezdi - Son Dakika

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