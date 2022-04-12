Ordulu lise öğrencileri, bilek güreşinde uluslararası başarı hedefliyor - Son Dakika
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Ordulu lise öğrencileri, bilek güreşinde uluslararası başarı hedefliyor

12.04.2022 11:11
Ordulu lise öğrencileri, bilek güreşinde uluslararası başarı hedefliyor

Ordu'da öğretmenlerinin tavsiyesiyle bilek güreşine başlayan Emre Okuş ve Toygar Arslan, bu sporda uluslararası platformda da rakiplerinin bileğini bükmek istiyor.

Ordu'da öğretmenlerinin tavsiyesiyle bilek güreşine başlayan Emre Okuş ve Toygar Arslan, bu sporda uluslararası platformda da rakiplerinin bileğini bükmek istiyor.

Kentte yaşayan 17 yaşındaki Okuş, Ulubey Anadolu İmam Hatip Lisesine başladıktan sonra beden eğitimi öğretmeni Uğur Köroğlu tarafından bile güreşine yönlendirildi. 12. sınıfta okuyan Okuş, Eskişehir'de mart ayında düzenlenen 2022 Şener Arslan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 18 yaş altı gençler kategorisi 60 kiloda altın madalya alma başarısı gösterdi.

Emre'nin de arkadaşı olan, Namık Altaj Koleji 11. sınıf öğrencisi Toygar Arslan ise aynı organizasyonda 70 kiloda bronz madalya aldı.

Okuş ve Arslan, Altınordu ilçesindeki bir spor salonunda öğretmenleriyle antrenmanlarını sürdürüyor.

Okuş: "Ülkemi Avrupa'da temsil edeceğim"

Ünye Çevre, Eğitim, Kültür ve Spor Kulübü sporcusu Emre Okuş, AA muhabirine, okullarındaki sportif faaliyetler için önemli yardımların olduğunu belirterek, "Önceki okul müdürümüz Mesut Kutlu hocamız bize bu konuda çok destek verdi. Bize, hayırseverler sayesinde spor salonu açtı. Kendi imkanlarımız sayesinde bir yerlere geldik. Bu konuda hocalarıma teşekkür ediyorum. Bunda onların emeği çok." dedi.

Henüz 9. sınıftayken ilk katıldığı turnuvada Ordu il birincisi olduğunu anlatan Okuş, 2019'da gittiği Antalya'daki Türkiye Şampiyonası'nda ilk 10'a giremediğini ancak kendisi için tecrübe olduğunu vurguladı.

Bu yıl Eskişehir'deki organizasyonda 60 kiloda Türkiye şampiyonu olduğunu anımsatan Okuş, " Romanya'da düzenlenecek organizasyonda 60 kilo kategorisinde ülkemi Avrupa'da temsil edeceğim. İnşallah ilk 3'e girerim." diye konuştu.

Emre Okuş, bilek güreşine başladıktan sonra derslerinde daha başarılı olduğunu sözlerine ekledi.

Beden eğitimi öğretmeni Uğur Köroğlu ise yeteneğine göre yönlendirdikleri Emre'nin bu sporu ciddiye aldığını, ailesinin de desteğiyle kendisini iyi yerlere getirebildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Kendisi disiplinli bir sporcu. O yüzden başarı elde ettiğini düşünüyorum. Biz şu an için sporcumuzla koyduğumuz hedefe ulaştık. Daha büyük hedefler koydum ama acele etmemesi, sporu bilerek yapması gerektiğini söyledim. Isınmasından beslenmesine ve dinlenmesine kadar. Bir sporcu için arkadaş çevresi bile önemlidir. Bunun bilincine erişmesini istiyoruz. Ona göre hareket edip, uzun yıllar iletişimimiz devam edecek."

Arslan: "Bu sporu yaptığım için çok mutluyum"

Ömür Spor Kulübü sporcusu 16 yaşındaki Toygar Arslan, ilkokulda arkadaşlarıyla yaptıkları denemelerle bilek güreşine merak saldığını aktardı.

Liseye başladığında beden eğitimi öğretmeninin, "Böyle bir spor var. Yarışmalara girmek ister misin?" sorusu yönelttiğini belirten Arslan, "Ben de okulda çoğu arkadaşımı yendiğim için katılmak istedim. İlk olarak 70 kiloda Ordu birincisi oldum. Sonra pandemi başladı. Bu nedenle de başka yarışmalara gidemedik ama çalıştık. İki yıl aradan sonra yapılan Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Orada da 70 kiloda Türkiye üçüncüsü oldum." ifadelerini kullandı.

Arslan, "Bu sporu yaptığım için çok mutluyum. Gelecek yıl yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda birinci olup, sonrasında da ülkemizi Avrupa ve dünya şampiyonasında temsil etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Eskişehir, Köroğlu, Türkiye, Ordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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