Orduspor 1967, Bergama Belediyespor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Orduspor 1967, Bergama Belediyespor'u 1-0 mağlup etti

Orduspor 1967, Bergama Belediyespor\'u 1-0 mağlup etti

TFF 3. Lig 4. Grup 21. haftasında Orduspor 1967, konuk ettiği Bergama Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. Maçta tek golü Önder attı.

25.02.2024 16:37  Güncelleme: 16:40
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TFF 3. Lig 4. Grup 21. haftasında Orduspor 1967, konuk ettiği Bergama Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Onur Can Dolğun, Mert Öztürk, İlyas Samet Yelen

Orduspor 1967: Recep (Önder dk. 57), Efekan (Cemal dk. 46), Halil Can (Şükrü Kaan dk. 57), İlyas, Bekir, Anıl (Cevatcan dk. 90+2), Taha (Habib 90+8), İsmail, Gökay, Ufuk, Yusuf

Bergama Belediyespor: Ali Fırat (İbrahim dk. 78), Kağan, Ferhat Çulcuoğlu (Ali Emre dk. 71), Halil İbrahim, Süleyman, Erhan (Güven dk. 72), Yakup Anıl, Arda, Yusuf Can (Mert dk. 52), Fuat (Ferhat dk. 52), Doğukan

Gol: Önder (dk. 65) (Orduspor 1967)

Sarı kartlar: Efekan, İsmail, Yusuf, Doğancan (Orduspor 1967), Erhan, Kağan, Halil, Ferhat, Doğukan (Bergama Belediyespor) - ORDU

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Orduspor 1967, Bergama Belediyespor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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