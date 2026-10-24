Orduspor 1967, deplasmanda Amasyaspor'u 3-0 yenerek 8. haftadan galibiyetle ayrıldı - Son Dakika
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Orduspor 1967, deplasmanda Amasyaspor'u 3-0 yenerek 8. haftadan galibiyetle ayrıldı

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Orduspor 1967, deplasmanda Amasyaspor\'u 3-0 yenerek 8. haftadan galibiyetle ayrıldı
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TFF 3. Lig 1. Grup 8. haftasında Amasyaspor, sahasında Orduspor 1967'ye 3-0 mağlup oldu. Orduspor 1967'nin golleri Hasan Gündoğdu (dk. 21), Abdullah Soğucak (dk. 80) ve Atakan Aybastı'dan (dk. 89) geldi.

TFF 3. Lig 1. Grup 8. haftasında Amasyaspor, sahasında Orduspor 1967'ye 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Stat: 12 Haziran

Hakemler: Yalçın Taşkınfurat, Taner Kıtmır, Abdulhamit Akan

Amasyaspor FK: Yusuf Aklan, Mehmet Bavyer Özbahçeci (Ahmet Emre Aksakal dk. 46), Fatih Ergen, Mücahit Çakır, Ali Erkin, Hasan Çelik, Serdar Eylik (Hüseyin Can Şavur dk. 85), Savaş Çakır, Muhammet Doğukan Kalkışım (Atalay Gürel dk. 76), Mikail Olgun (Muhammet Karahan dk. 46), Safa Kınalı (Murat Şevik dk. 46)

Orduspor 1967: Onur Güney, Mustafa Emre Can, Nihat Koç, Emre Gürsel Hürcan (Ferdi Güzelsu dk. 78), Atakan Aybastı, Oğulcan İnanç, Berat Kalkan (Fatih Ergen dk. 54), Hasan Gündoğdu (Samet Güneş dk. 72), Servet Fidan (Recep Metin dk. 78), Abdullah Soğucak, Gökberk Efe (Taha Ahmet Balsu dk. 72)

Goller: Hasan Gündoğdu (dk. 21), Abdullah Soğucak (dk. 80), Atakan Aybastı (dk. 89) (Orduspor 1967)

Sarı kart: Ali Erkin, Muhammet Doğukan Kalkışım, Serdar Eylik (Amasyaspor FK)

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuGündoğduOrdusporAybastıSporSon Dakika

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