Orduspor 1967, Nevşehir Belediyespor\'u 4-3\'lük skorla mağlup etti

TFF 3. Lig 4. Grup 25. haftasında Orduspor 1967, konuk ettiği Nevşehir Belediyespor'u 4-3'lük skorla mağlup etti.
Stat: Yeni Ordu
Hakemler: Tayfun Güz, Hasan Genç, Eren Hadak
Orduspor 1967: Osman, Günay (Yusuf dk. 90+5), Recep (Cevatcan dk. 70), Doğancan (Cemal dk. 88), Ahmet Batuhan, Bekir, Fatih, Anıl (Gökay dk. 46), Taha, İsmail, Ufuk (Rıdvan dk. 70)
Nevşehir Belediyespor: Aras, Umut, Alpay (Berkay dk. 55), Bahadır (Metin dk. 79), Ahmet (Tuğcan dk. 80, Samet (Ahmet Taner dk. 79, Mustafa, İbrahim, Ender, Özgür (Caner dk. 61), Osman
Goller: İsmail (dk. 8), Taha (dk. 34), Ufuk (dk. 53), Taha (dk. 75) (Orduspor 1967), Osman (dk. 5), Umut (dk.44), Osman (dk. 83) (Nevşehir Belediyespor)
Sarı Kart: Mustafa Gürbüz (Nevşehir Belediyespor) - ORDU
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Muğlaspor-Yatağanspor karşılaşmasında Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz'ün hakem gözlemcilerine müdahale etmesi sonucunda olaylar çıktı. Tartışma esnasında Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç'ı ittirmesi sonucunda ortam gerginleşti. Gerginleşen ortama polisler müdahale etti.
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya, Galatasaray derbisi galibiyeti sonrası oyuncularına güvendiğini ve sezon sonunda şampiyon olacaklarını söyledi. Fenerbahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bozkaya, galibiyetin ardından oyuncularını kutlayarak, taraftarlara teşekkür etti ve Beşiktaş derbisi için zor bir maç olacağını belirtti.
TFF 3. Lig 2. Grup 25. hafta maçında Elazığspor, konuk ettiği Kelkit Hürriyetspor'u 2-1 mağlup etti. Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Elazığspor, Mikail ve Bahattin'in attığı gollerle galip gelirken, Kelkit Hürriyetspor'un tek golünü Musa kaydetti. Maçta Elazığspor'dan Bahattin, Fatih ve Burhan sarı kart gördü, Kelkit Hürriyetspor'dan ise Emre, Hamza, Abdulvahap ve Mustafa sarı kartla cezalandırıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Ege Rallisi'nin ikinci günü tamamlandı. Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı olan ve 3 etaptan oluşan yarışlarda, yapılan son yarışın ardından dereceye girenler kupalarını aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleri ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından düzenlenen yarışlara 20 klasik otomobil ve 64 ralli aracı katıldı. Rallinin son gününde Akyaka, Kıran ve Akbük etapları geçildi ve ödül töreni düzenlendi. Ege Rallisi'ni GP Garage My Team ekibi birinci sırada tamamladı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 20. haftasında Konyaaltı Belediyespor, evinde konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 32-29 mağlup etti. Akdeniz Üniversitesi Mavi Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısı da ev sahibi ekibin 16-14 üstünlüğüyle tamamlandı.
Çaykur Rizespor, milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmana sürdürdü. Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor, 2 Nisan Salı günü saat 17.00'de İstanbulspor'a konuk olacak. Antrenman; ısınma koşusu, baskı top kapma, çift kale pas, taktik çalışma ve serbest vuruş çalışmasıyla tamamlandı.
Erzurum'da düzenlenen 4. Palandöken Freestyle Şampiyonası, Türkiye'nin ilk snowparkında gerçekleşti. Şampiyonaya Türkiye'den 36, farklı ülkelerden ise 4 sporcu katıldı. Sporcular, snowboard akrobasi yarışları için hazırlanan pistlerde heyecan dolu anlar yaşadı. Hasan Kemaloğlu erkeklerde birinci olurken, Melisa Kopuz kadınlarda şampiyon oldu.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 25. hafta müsabakaları sona erdi. Fenerbahçe Petrol Ofisi, lider Galatasaray Petrol Ofisi'ni 2-1 mağlup ederek puan farkını 2'ye düşürdü. Ligdeki diğer maçların sonuçları ve puan durumu da açıklandı. Gelecek haftanın programında ise Beşiktaş United Payment-Fenerbahçe Petrol Ofisi derbisi yer alıyor.
TFF 2. Lig'de tamamlanan 32. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.
TFF 3. Lig'de 25. hafta maçları tamamlandı. Bugün oynanan maçlarda dört grupta mücadele eden takımlar sahaya çıktı. Maçların sonuçları şu şekilde: Edirnespor 2-0 Küçükçekmece Sinopspor, Kırıkkalegücü 5-0 Malatya Arguvanspor, Aliağa 10-1 Tarsus İdman Yurdu, Gümüşhane Sportif Faaliyetler 2-3 Mardin 1969, Karabük İdmanyurdu 1-0 Talasgücü Belediyespor, Silifke Belediyespor 1-3 Efeler 09, Ergene Velimeşespor 0-0 Kemerkent Bulvarspor, TPAO Batman Petrolspor - Hacettepe 1945 (maç sonucu belirtilmedi), Turgutluspor 3-1 Sapanca Gençlikspor, Pazarspor 4-1 Amber Çay Eynesil Belediyespor, 3Gen Holding Elazığspor 2-1 Kelkit Hürriyetspor, Belediye Kütahyaspor 1-0 Osmaniyespor, Onvo Ağrı 1970 1-1 Fatsa Belediyespor, Kuşadasıspor 4-1 Bornova 1877, Darıca Gençlerbirliği 1-2 Büyükçekmece Tepecikspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor 4-0 Bayburt Özel İdarespor, Güneş Holding Çankaya 0-0 Balıkesirspor, Sultanbeyli Belediyespor 3-0 Bursa Yıldırımspor, Siirt İl Özel İdaresi 2-1 İdaş Çatalcaspor, Orduspor 1967 4-3 Nevşehir Belediyespor, Armoni Alanya Kestelspor 4-1 23 Elazığ FK, Bitexen Adana 1954 FK 2-1 Tokat Belediye Plevnespor, Sebat Gençlikspor 0-1 Bergama Sportif Faaliyetler.
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