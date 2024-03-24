Orduspor 1967, Nevşehir Belediyespor\'u 4-3\'lük skorla mağlup etti

Muğla'da düzenlenen Ege Rallisi'nin ikinci günü tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Ege Rallisi'nin ikinci günü tamamlandı. Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı olan ve 3 etaptan oluşan yarışlarda, yapılan son yarışın ardından dereceye girenler kupalarını aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleri ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından düzenlenen yarışlara 20 klasik otomobil ve 64 ralli aracı katıldı. Rallinin son gününde Akyaka, Kıran ve Akbük etapları geçildi ve ödül töreni düzenlendi. Ege Rallisi'ni GP Garage My Team ekibi birinci sırada tamamladı.