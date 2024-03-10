TFF 3. Lig 4. Grup'un 23. haftasında Orduspor 1967, konuk ettiği Bursa Yıldırımspor ile 0-0 berabere kaldı.
Hakemler: Gamze Durmuş Pakkan, Mehmet Öcal, Batuhan Topçu
Orduspor 1967: Osman, Günay, Şükrü Kaan, Halil Can (Cemal dk. 84), İlyas (Recep dk. 78), Bekir, Anıl (Önder dk. 46), İsmail, Gökay (Ahmet Batuhan dk. 88), Ufuk (Doğancan dk. 84), Yusuf
Bursa Yıldırımspor: Bertcan, Yusuf Ali, Oğuzhan, Doğanay (Burak dk. 77), Gökhan (Furkan dk. 65), Erdal (Çağlar dk. 77), Mehmet (Gökay dk. 90+2), Rüştü, Hakan, Mehmet Kalkan, Emirhan
Sarı kartlar: Ufuk (Orduspor 1967), Yusuf Ali, Oğuzhan (Bursa Yıldırımspor) - ORDU
Son Dakika › Spor › Orduspor 1967 ve Bursa Yıldırımspor Berabere Kaldı - Son Dakika
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Ankaragücü maçından aldıkları galibiyet dolayı mutlu olduğunu belirtti. Gisdol, takımın iyi bir performans sergilediğini ve galibiyeti taraftarın desteğiyle elde ettiklerini söyledi.
Galatasaray Petrol Ofisi ve Fenerbahçe Petrol Ofisi, şampiyonluk yarışında kayıp yaşamadı. Galatasaray liderliğini sürdürürken, 23. haftanın puan durumu açıklandı. 24. hafta maçları ise 17 Mart Pazar günü oynanacak.
Rize'de düzenlenen Okullar Sporları Floor Curling Grup müsabakalarında Ağrı Merkez 100. Yıl Ortaokulu, Yıldızlar Kız ve Erkek kategorilerinde grup birincisi olarak Çanakkale'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Samsunspor'a mağlup oldukları için üzgün olduğunu belirterek, ligin bitimine kadar mücadele edeceklerini ve Süper Lig'de kalabilecek bir takım olduklarını söyledi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Gençlik Merkezi'ndeki Karate Kursu'nda eğitim alan 11 yaşındaki Asude Elif Doğan'ı evinde ziyaret ederek başarısını kutladı. Asya, sporcuya tavsiyelerde bulunarak başarılarının devamını diledi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e ulaştı. Beşiktaş kafilesi, Gaziantep Havalimanı'nda yüzlerce taraftar tarafından çiçekler ve tezahüratlarla karşılandı. Maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, kamp yapacağı otele hareket etti. Beşiktaş'ın maç kadrosunda birçok önemli isim yer alırken, bazı oyuncular ise sakatlık veya ceza nedeniyle kafilede bulunmuyor.
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