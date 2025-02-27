Orhan Ak: İskenderunspor Sonuna Kadar Hak Etti

Spor

- Orhan Ak: "İskenderunspor mücadelesiyle sonuna kadar hak etti"

İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü ve son hafta maçında İskenderunspor'a evinde 2-1 yenilerek kupadan elenen Fatih Karagümrük'te Teknik Direktör Orhan Ak, rakiplerinin mücadelesiyle maçı sonuna kadar hak ettiğini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü ve son hafta maçında Fatih Karagümrük, konuk ettiği İskenderunspor'a 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Orhan Ak, tur atlamak istediklerini ama bunu başaramadıkları için üzgün olduklarını belirtti.

Yedikleri erken gollerin kendilerini demoralize ettiğinin altını çizen Ak, "Üzgünüz, tur atlamak istemiştik. Maçı kazanırsak tur atlayacağımızı düşünüyorduk, bunun umudu vardı ama maalesef olmadı. Oyunun başında yediğimiz erken goller, oyuna kötü başlamamız turu geçemememizin nedenlerinden biri oldu. Erken goller demoralize olmamıza neden oldu, toparlayamadık" şeklinde konuştu.

"İskenderunspor mücadelesiyle sonuna kadar hak etti"

İskenderunspor'un galibiyeti ve turu hak eden taraf olduğunu dile getiren Orhan Ak, "İkinci yarı değişiklikler yaptık, penaltıdan golü de bulunca bir umut oldu ama birkaç fırsat dışında net pozisyon yakalayamadık. Rakibimiz haklı bir galibiyet aldı, çok istediler. Biz o istek ve mücadeleyi çok fazla gösteremedik. Oyunun tamamına bakınca İskenderunspor mücadelesiyle sonuna kadar hak etti, onları tebrik ediyorum. Böyle maçlar genç oyuncular için ciddi fırsat. Antrenmanda zaman zaman o ışığı veriyorlar ama müsabakalarda da bunu görmek istedik, bunlar zaman zaman oldu. Sakarya ile ciddi bir final maçımız var, bu defteri kapatıp lige bakacağız" ifadelerini kullandı.