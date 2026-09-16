Orhan Ak, Kocaelispor deplasmanından puan ya da puanlar istiyor - Son Dakika
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Orhan Ak, Kocaelispor deplasmanından puan ya da puanlar istiyor

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Orhan Ak, Kocaelispor deplasmanından puan ya da puanlar istiyor
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak, cumartesi deplasmanda oynayacakları Kocaelispor maçından puan ya da puanlar alıp milli araya moralli girmek istediklerini söyledi. Ak, golsüz biten Fenerbahçe maçından alınan bir puanın kendileri için çok değerli olduğunu belirtti.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak, Kocaelispor ile oynayacakları maç ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Fenerbahçe maçından bir puan almak bizim için çok değerliydi. Kocaelispor maçından da puan ya da puanlar alıp milli araya moralli girmek istiyoruz" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü Gaziantep FK Tesisleri'nde yapılan antrenmanda ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından taktik çalışma yapıldı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak, Fenerbahçe maçı ve Kocaelispor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Fenerbahçe maçından bir puan almak bizim için çok değerliydi"

Golsüz biten Fenerbahçe maçında iyi bir performans gösterdiklerini söyleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak, "Tabii çok zor bir rakibe karşı, büyük bir takıma karşı hem oyun gücü olan hem oyuncu gücü olan bir takıma karşı oynadık. Bir de son zamanlardaki yaşadıkları süreçlerden sonra biliyorsunuz büyük takımların o refleksleri olur. Ama ne olursa olsun biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalıştık seyircimiz önünde. Bence en önemli detaylardan bir tanesi de o oldu. Bizi oyunun içinde taraftarımız çok yüksek seviyede tuttu. Devamlı destek verdiler son ana kadar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Oyuncularımızı kutluyorum. Enerjileri çok yüksek. Grup enerjisi çok iyi. Çok iyi çalışıyoruz. Onlardan çok memnunum. Bize her hafta gurur yaşatıyorlar. Bu hafta da bence oyunu özellikle ilk yarı belki koparabilirdik. Yakaladığımız net pozisyonlar var. Ama şanslı olduğumuz dakikalar da var. Rakibin direkten dönen topları var. Baktığınız zaman bir puan almak bizim için çok değerliydi" dedi.

"Kocaelispor maçından puan ya da puanlar alıp milli araya moralli girmek istiyoruz"

Ligin 6. haftasındaki Kocaelispor maçı ile ilgili de konuşan ve kazanmak istediklerini söyleyen Orhan Ak, "Aslında ligin her maçı çok zor. Her takım çok iyi. Bugün baktığınız zaman ciddi rakipler var. Bu hafta Kocaeli'ye gidiyoruz. Onların da çok iyi oyuncuları var ve çok atletik bir takım. Net bir takım. Zaman çok hızlı gidiyor. Bir maç bitiyor. Bir maç başlıyor. Hafta kısa. İnşallah oraya gidip milli aradan önce yine puan ya da puanlar alıp araya moralli girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her hafta üstüne koyup devam etmek zorundayız"

Takımın 2 haftalık performansı ile ilgili soruya da cevap veren Orhan Ak, "Aslında ben şöyle bakıyorum. Oyun anlamında bakıyorum takımımıza. Daha çok çalışmamız lazım. Daha çok yol kat etmemiz lazım. Eksiklerimiz var. Oyunun belli bölümlerini evet iyi oynuyoruz, doğru oynuyoruz ama onu yükseltmemiz lazım. Genel olarak şu an pozitif taraftan baktığımız zaman giren çıkan herkes o görev anlayışını yapmaya çalışıyor. Bizi çok mutlu ediyor. Bugün de onları tekrar konuştuk. Ama futbolda oyun ve oyuncu devamlı geliştirmek zorunda kendini. Biz de her hafta üstüne koyup devam etmek zorundayız" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Gaziantep FKKocaelisporFenerbahçeCumartesiOrhan AkSporSon Dakika

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