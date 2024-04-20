- Orhan Çıkırıkçı: "Belki Avrupa hayalimizi gerçekleştirebiliriz"
KONYA - Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İnşallah önümüzdeki haftalarda daha çok puan alıp belki Avrupa hayalimizi gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum" dedi.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Ligi'nin 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 2-0'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Sorumlu Orhan Çıkırıkçı, "Öncelikle Konyaspor'a geçmiş olsun diliyorum. Alanyaspor olarak deplasmanda Konyaspor'u burada 2-0 yenip çok iyi bir puan aldığımızı düşünüyorum. Takımımı tebrik ederim, çok iyi oynadılar. Fatih Hoca'nın antrenmanlarda gösterdiği bütün her şeyi çalıştılar ve bunda başarılı oldular. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha çok puan alıp biz de belki Avrupa hayalimizi gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum" diye konuştu.
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Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, evinde Yukatel Adana Demirspor ile berabere kaldıkları maçın ardından şansın yanlarında olsa galibiyetle sahadan ayrılacaklarını söyledi. Gisdol, zorlu bir rakiple karşılaştıklarını ve oyuncularının iyi oynadığını belirtti. Kontratıyla ilgili soruya ise geleceğiyle ilgili açıklama yapmak istemediğini ifade etti.
Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, iki takımın da galibiyete gidebilecek pozisyonlar olduğunu ve beraberliğin normal bir sonuç olduğunu belirtti. Karaman, takımının iyi bir maç çıkardığını ve özellikle ilk yarıda topa sahip olan taraf olduklarını ifade etti. Ayrıca, Samsunspor'un son dakikalarda önemli bir pozisyon yakaladığını ve her iki takımın da puanlarını koruduğunu söyledi.
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