Orhan Dönmez'e Ev Hapsi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Orhan Dönmez'e Ev Hapsi

Orhan Dönmez\'e Ev Hapsi
23.02.2026 22:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor yöneticisi Orhan Dönmez, bahis soruşturması sonrası ev hapsine alındı.

Bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan 3 gün sonra hakim karşısına çıkan Kocaelispor yönetici Orhan Dönmez adliyeden ev hapsi kararıyla ayrıldı. Kocaelispor Başkanı Recep Durul, "Yargılama sürüyor, kesin hüküm yok. Aksiyon almamız doğru değil. Orhan Abi'yi seviyoruz" dedi.

İstanbul Başsavcılığı tarafından yürütülen 'futbolda bahis ve şike soruşturması' kapsamında 9 farklı ilden gözaltına alınan 32 kulüp yöneticisinden 11'i tutuklama, 21'i ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Kocaelispor'un yöneticilerinden Orhan Dönmez'e ev hapsi verildi. Cuma gününden beri gözaltına tutulan ve bugün adliyeye sevk edilen Dönmez'in emniyet sürecinde hafif sağlık sorunu yaşadığı ancak şu an durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Kesin hüküm yok. Yargılama sürüyor"

Kulüp yöneticisi Orhan Dönmez ile ilgili yargılama sürecinin devam ettiğinin ve verilen herhangi bir hükmün olmadığının altını çizen Kocaelispor Başkanı Recep Durul, "Yasal bahis sitesinden geçmişte hazır kupondan oynamış. Kendisi özel bir kupon yapmamış. 30 küsur yöneticiden birkaçı tutuklanmış. Orhan Abi'ye ev hapsi verdiler. Şu an Kocaelispor için yaptırım uygulamak söz konusu değil. Tabii ki kesin hüküm verilmediği sürece bizim de hiçbir şekilde aksiyon almamız doğru değil. Sevdiğimiz bir yönetici arkadaşımız. Sonuç olarak herkes oynamış. Yargı süreci şu anda bizim karar almamızı gerektirecek bir durumda değil. Çünkü yargılama devam ediyor ve kesin bir hüküm yok. Yargılama sonucunda büyük ihtimalle beraat etmesini arzu ediyorum" dedi.

"Bence çoğu bilmeden, farkında olmadan oynamıştır"

Yöneticilerin çoğunun 'yasal' sitelerden iddia oynamanın da yasal olmadığının farkında olmadığına inandığını belirten Recep Durul, "Ev hapsi süresi belli değil. Yargılama devam edecek ama ne kadar sürer; 1 ay mı olur, 2 ay mı olur bilmiyoruz. Orhan Abi ile ilgili herhangi bir karar almadık. Oturup konuşacağız. O da arkadaşımız. Burada şikeden bahsetmek söz konusu değil. Orhan Abi'yi seviyoruz. Kendine gelsin, ziyaret edeceğiz. Sonuç olarak hazır kupondan herkes oynuyor. Yönetici olarak kendi kulübünün rakip takımına oynamış. Bence işin bu boyutta olduğunu birçok insan bilmiyordu. Sorgulama başlayınca Türkiye'de bunun yasal olmadığı anlaşıldı. Bence yöneticilerin çoğu bu işi bilinç dışı yaptı. Bilmeden, farkında olmadan yapılmış bir durum. Zira bilenler zaten oynamamıştır" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaelispor, Recep Durul, Ev hapsi, Yargı, Hakim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Orhan Dönmez'e Ev Hapsi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

23:39
Tedesco, Ederson’un sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı
Tedesco, Ederson'un sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı
22:19
14 aylık İkra bebeğin yaralandığı olayda iki taraf da birbirini suçladı
14 aylık İkra bebeğin yaralandığı olayda iki taraf da birbirini suçladı
22:19
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda’nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda'nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
22:10
Kadıköy’de inanılmaz son 905’te öne geçen Fenerbahçe, 9011’de yıkıldı
Kadıköy'de inanılmaz son! 90+5'te öne geçen Fenerbahçe, 90+11'de yıkıldı
21:56
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü Meksika’daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
21:19
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 23:47:34. #.0.5#
SON DAKİKA: Orhan Dönmez'e Ev Hapsi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.