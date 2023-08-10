Orkun Kökçü'den rüya başlangıç! İlk resmi maçında asist yapıp, kupa kaldırdı - Son Dakika
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Orkun Kökçü'den rüya başlangıç! İlk resmi maçında asist yapıp, kupa kaldırdı

10.08.2023 09:35

Benfica ile Porto arasında oynanan Portekiz Süper Kupa finalinde Benfica, 2-0'lık skorla galip gelerek kupanın sahibi oldu. Mücadelede Orkun Kökçü, Di Maria'ya yaptığı asistle ön plana çıktı. Milli futbolcu, Benfica formasıyla çıktığı ilk resmi maçta asist yapma başarısı gösterdi ve takımının zaferinde önemli bir rol oynadı.

Benfica ile Porto, Portekiz Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Benfica, 2 golle kazanırken Orkun Kökçü yaptığı asistle zaferin mimarlarından oldu.

ORKUN, DI MARIA'YA ASİST YAPTI

İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede Benfica, 61. dakikada Orkun Kökçü'nün asistinde Di Maria'nın attığı gol ile öne geçti. 68. dakikada ise sahneye çıkan Petar Musa, skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Benfica, 9. kez kupanın sahibi oldu.

İLK RESMİ MAÇINDA KUPA KALDIRDI

Milli futbolcu Orkun Kökçü, Benfica formasıyla çıktığı ilk resmi maçta asist yapma başarısı gösterirken, sahada 70 dakika kaldı.

Orkun Kökçü'den rüya başlangıç! İlk resmi maçında asist yapıp, kupa kaldırdı
Orkun Kökçü'den rüya başlangıç! İlk resmi maçında asist yapıp, kupa kaldırdı
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Orkun Kökçü, Benfica, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Orkun Kökçü'den rüya başlangıç! İlk resmi maçında asist yapıp, kupa kaldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Orkun Kökçü'den rüya başlangıç! İlk resmi maçında asist yapıp, kupa kaldırdı - Son Dakika
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