Orkun Kökçü: Devamı Gelir Diyordum

15.02.2026 23:04
Beşiktaş kaptanı Kökçü, galibiyet sonrası takımının başarısını ve gol serisini değerlendirdi.

Oynadığı son 5 maçın 5'inde golle buluşan Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü, RAMS Başakşehir galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Zaten 'Bir gol atsam devam gelir' demiştim. Allah'a şükür iyi gidiyor ama her hafta da beklemeyelim. Baskı olmasın" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı RAMS Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından takımının 2. golünü atan Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak takımın yenilmezlik serisi üzerine konuşan Kökçü, "Uzun süredir kaybetmiyoruz ama bunların çoğu da beraberlikti. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Zor bir maçtı, oynaması çok zordu ama pes etmedik. Sonuna kadar devam ettik ve 3 puanı aldık" ifadelerini kullandı.

"'Bir gol atsam devamı gelir' demiştim"

Son 5 maçında 5 gol atmasının hatırlatılması üzerine de açıklama yapan milli futbolcu, "Zaten 'Bir gol atsam devam gelir' demiştim. Allah'a şükür iyi gidiyor ama her hafta da beklemeyelim. Baskı olmasın. Gol atmam çok önemli değildi, 3 puan daha önemliydi. Önümüze bakacağız. Kupada bir sonraki tur için elimizden geleni yapacağız. Maç maç ilerleyeceğiz" diye konuştu.

"Son dakikalarda gelen gol bizi rahatlattı"

Bugün alınan galibiyetin kendileri adına rahatlatıcı olduğunu da söyleyen Orkun Kökçü, "Normalde öne geçiyoruz veya berabere kalıyoruz ya da geriden gelip beraberliği yakalıyoruz. Bugün de böyle oldu. Pes etmedik. Son dakikada gelen gol de bizi biraz rahatlattı. Bu maçı unutup önümüze bakacağız. Önümüzde çok önemli maç var" sözlerini kaydetti.

"Ortam iyi, herkes birbirine alıştı"

Son olarak yenilmezlik serisinde yeni transferlerin rolünün sorulması üzerine Orkun Kökçü, "Ortam iyi, herkes birbirine alıştı. İlk başta biraz zorluk çekiyorsun. Takım arkadaşını yüzde 100 tanıyamıyorsun ama yeni transferler dahil herkes çok iyi performans gösteriyor. Daha çok çalışacağız ve önümüze bakacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

