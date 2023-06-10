Orkun Kökçü, Feyenoord'dan ayrılıyor ve Benfica'ya transfer oluyor

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Bu sezon Feyenoord ile şampiyonluk sevinci yaşayan Orkun Kökçü, takımdan ayrılmak için gün sayıyor. Milli futbolcunun yeni adresi Benfica olacak.

SERBEST KALMA BEDELİ 120 MİLYON EURO

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Benfica, 30 milyon euro bonservis bedeliyle Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmaya çok yakın. Milli futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Portekiz ekibi, kontrata 120 milyon euro da serbest kalma maddesi koyacak.

46 MAÇTA FORMA GİYDİ

Feyenoord ile şampiyonluğa ulaşan Orkun Kökçü, bu sezon Hollanda ekibinin formasını 46 maçta giydi. 22 yaşındaki yıldız bu karşılaşmalarda 12 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.