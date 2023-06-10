Orkun Kökçü, Feyenoord'dan ayrılıyor ve Benfica'ya transfer oluyor - Son Dakika
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Orkun Kökçü, Feyenoord'dan ayrılıyor ve Benfica'ya transfer oluyor

10.06.2023 07:49

Feyenoord ile şampiyonluk yaşayan Orkun Kökçü, Benfica'ya transfer oluyor. Benfica, 30 milyon euro bonservis bedeliyle milli futbolcuyu kadrosuna katarken, kontrata 120 milyon euro da serbest kalma maddesi koyacak. 22 yaşındaki yıldız, Feyenoord formasıyla 46 maçta 12 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.

Bu sezon Feyenoord ile şampiyonluk sevinci yaşayan Orkun Kökçü, takımdan ayrılmak için gün sayıyor. Milli futbolcunun yeni adresi Benfica olacak.

SERBEST KALMA BEDELİ 120 MİLYON EURO

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Benfica, 30 milyon euro bonservis bedeliyle Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmaya çok yakın. Milli futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Portekiz ekibi, kontrata 120 milyon euro da serbest kalma maddesi koyacak.

46 MAÇTA FORMA GİYDİ

Feyenoord ile şampiyonluğa ulaşan Orkun Kökçü, bu sezon Hollanda ekibinin formasını 46 maçta giydi. 22 yaşındaki yıldız bu karşılaşmalarda 12 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.

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Orkun Kökçü, Feyenoord, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Orkun Kökçü, Feyenoord'dan ayrılıyor ve Benfica'ya transfer oluyor - Son Dakika


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