Orkun Kökçü, Feyenoord'dan ayrılıyor ve Benfica'ya transfer oluyor

Bu sezon Feyenoord ile şampiyonluk sevinci yaşayan Orkun Kökçü, takımdan ayrılmak için gün sayıyor. Milli futbolcunun yeni adresi Benfica olacak.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Benfica, 30 milyon euro bonservis bedeliyle Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmaya çok yakın. Milli futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Portekiz ekibi, kontrata 120 milyon euro da serbest kalma maddesi koyacak.
Feyenoord ile şampiyonluğa ulaşan Orkun Kökçü, bu sezon Hollanda ekibinin formasını 46 maçta giydi. 22 yaşındaki yıldız bu karşılaşmalarda 12 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.
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