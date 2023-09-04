Orkun Kökçü Hollanda'da yılın futbolcusu seçildi - Son Dakika

Orkun Kökçü Hollanda'da yılın futbolcusu seçildi

Orkun Kökçü Hollanda\'da yılın futbolcusu seçildi
Son Güncelleme: 04.09.2023 18:41

Hollanda takımı Feyenoord'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, 2022-2023 sezonu Hollanda Eredivise Awards'da yılın futbolcusu seçildi. Geçen sezon Feyenoord ile şampiyonluk yaşayan Kökçü'nün bu başarısı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da tebrik edildi.

Milli futbolcumuz Feyenoord'da forma giyen ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Orkun Kökçü, 2022-2023 sezonu Hollanda Eredivise Awards'da yılın futbolcusu seçildi.

YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

Feyenoord'un şampiyonluğunda büyük oay sahibi olan başarılı futbolcumuz Orkun Kökçü, Hollanda'da 2022/23 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

Orkun Kökçü Hollanda'da yılın futbolcusu seçildi

TFF TEBRİK ETTİ

TFF'den yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıl Feyenoord ile şampiyonluk yaşayan A Millî futbolcumuz Orkun Kökçü, 2022/23 sezonu Hollanda 1. Ligi Ödülleri'nde yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü. Millî futbolcumuzu bu başarısından ötürü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

Orkun Kökçü Hollanda'da yılın futbolcusu seçildi

Orkun Kökçü, Feyenoord, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Orkun Kökçü Hollanda'da yılın futbolcusu seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Orkun Kökçü Hollanda'da yılın futbolcusu seçildi - Son Dakika
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