Orkun Kökçü Hollanda\'da yılın futbolcusu seçildi

Milli futbolcumuz Feyenoord'da forma giyen ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Orkun Kökçü, 2022-2023 sezonu Hollanda Eredivise Awards'da yılın futbolcusu seçildi.

YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

Feyenoord'un şampiyonluğunda büyük oay sahibi olan başarılı futbolcumuz Orkun Kökçü, Hollanda'da 2022/23 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

TFF TEBRİK ETTİ

TFF'den yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıl Feyenoord ile şampiyonluk yaşayan A Millî futbolcumuz Orkun Kökçü, 2022/23 sezonu Hollanda 1. Ligi Ödülleri'nde yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü. Millî futbolcumuzu bu başarısından ötürü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi.