Orkun Kökçü'nün golü galibiyete yetmedi - Son Dakika
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Orkun Kökçü'nün golü galibiyete yetmedi

07.04.2022 21:49
Orkun Kökçü'nün golü galibiyete yetmedi

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Hollanda ekibi Feyenoord, sahasında Çek temsilcisi Slavia Prag ile 3-3 berabere kaldı.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Hollanda ekibi Feyenoord, sahasında Çek temsilcisi Slavia Prag ile 3-3 berabere kaldı.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Feyenoord sahasında Slavia Prag'ı konuk etti. de Kuip Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada FIFA kokartlı Türk hakemlerden Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlendi. Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün de gol attığı karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi. Feyenoord'un gollerini 10'uncu dakikada Sinisterra, 74'üncü dakikada Senesi ve 86'ncı dakikada Orkun Kökçü kaydetti. Slavia Prag'ın golleri ise 41'inci dakikada Olayinka, 67'nci dakikada Collins Sor ve 90+5'inci dakikada Traore'den geldi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp bir de gol atma başarısı gösteren Orkun Kökçü, 89'uncu dakikada yerini Hendrix'e bıraktı.

MERİH'Lİ ATALANTA DEPLASMANDAN 1-1'LE DÖNDÜ

Öte yandan Avrupa Ligi'nde milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta deplasmanda Leipzig ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip Muriel'in 17'nci dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. 57'nci dakikada Merih Demiral'ın yaptırdığı penaltı atışını kullanan Andre Silva, vuruştan yararlanamadı. Pozisyonun devamında Orban topu ağlara gönderdi ve skora denge geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İki takım 14 Nisan Perşembe günü rövanş maçında karşı karşıya gelecek.


- İstanbul
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Orkun Kökçü, Slavia Prag, Feyenoord, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Orkun Kökçü'nün golü galibiyete yetmedi - Son Dakika


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