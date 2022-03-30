Orman Şehitleri Bahar Kupası Kano Yarışları, Köyceğiz'de başladı - Son Dakika

Durgun su Kano Köyceğiz Belediyesi Orman Şehitleri Bahar Kupası ve Milli Takım Seçme Yarışları, Köyceğiz'de başladı.

Köyceğiz Su Sporları Merkezi'ndeki 200, 500 ve bin metrelik parkurlarda yapılan yarışlara, kadın ve erkeklerde 27 takımdan 178 sporcu katılıyor.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, bu yılki kano yarışlarının geçen yıl Muğla'da yaşanan orman yangınlarında şehit olan orman işçilerinin anısına yapıldığını söyledi.

İlçenin önemli etkinliklere ev sahipliği yaptığını belirten Ceylan, "Geçtiğimiz hafta Atletizm Dağ Koşusu Türkiye Şampiyonasını gerçekleştirdik. Bugün de 178 sporcu, 27 kulübün katılımıyla kano şampiyonasını yapıyoruz. Türkiye'nin her tarafından rağbet var. 1 Nisan itibarıyla bitecek. Federasyona ve sporculara katılımları için teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye'ye inşallah yangınsız bir yıl diliyorum." diye konuştu.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ise her yıl bahar kupasını geleneksel olarak Köyceğiz'de icra ettiklerini ifade etti.

Yarışlar için hava şartlarının da müsait olduğunu dile getiren Kabakçı, "Üç gün boyunca bahar kupası yarışlarımızı yapacağız. Ülkemizde geçen yıl orman yangınları oldu. Özellikle Muğla bölgesinde, Köyceğiz'de, Marmaris'te. Bu bölgede şehit olan orman işçilerinin anısına ithafen yapmış olduk ve yarışmalara ismini verdik." diye konuştu.

Kabakçı, sporcu ve hakemlerle 250 kişilik bir kafilenin kente geldiğini belirterek, "İlk gün bin metre müsabakalarını izleyeceğiz. İkinci gün 500 metre, üçüncü gün de 200 metre müsabakalarıyla sporcuların son derecelerini test etmiş olacağız. Aynı zamanda bu yarışlar milli takım test yarışları niteliğinde de olacak. Sporcularımızın performans durumuna göre son bir milli takım kadromuzu belirleyip uluslararası faaliyetlere ciddi bir şekilde hazırlıklarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İlk gün yarışlarında dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Yarışlar, yarın yapılacak eleme yarışlarıyla devam edecek.