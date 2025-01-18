Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Musa Kazım Çetin, Sezer Bor, Sami İrek
OGM Ormanspor: Epoupa 6, Berger 8, Burke 17, Manolya Kurtulmuş 19, Aokuso 11, Duygu Özen 9, Esra Ural Topuz 2, Zeynep Şevval Gül
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 11, Atkins 8, Allemand 6, Badiane 11, Milic 13, Olcay Çakır Turgut, Alperi Onar 7, Tilbe Şenyürek 3
1. Periyot: 15-17
Devre: 32-31
3. Periyot: 56-50
Beş faulle çıkan: 39.26 Atkins (Fenerbahçe Opet)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında OGM Ormanspor, evinde Fenerbahçe Opet'i 72-59 yendi.
Son Dakika › Spor › Ormanspor'dan Fenerbahçe'ye Şok Yenilgi - Son Dakika
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