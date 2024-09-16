Örnek Davranış: Selçuk Erdoğan'dan Sporculuğa Örnek Hareket

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16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Danimarka'yı 4-2 mağlup ederek şampiyon olmaya garantilediği özel turnuvada teknik direktör Selçuk Erdoğan, örnek bir davranışa imza attı.

Kayseri'de düzenlenen turnuvadaki maçın 80. dakikasında Lukas Legaard'ın ayak bileğinden sakatlanmasının ardından oyuncu değişikliği hakkı biten Danimarka, müsabakaya 10 kişi devam etmek zorunda kaldı.

Teknik direktör Selçuk Erdoğan, Danimarkalı meslektaşı Jesper Mikkelsen'in yanına gitti ve bir futbolcusunu oyundan çıkararak müsabakaya 10'a 10 devam etmek istediğini söyledi. Erdoğan, daha sonra Yağız Fikri Şen'i oyundan aldı ve kalan bölümde takımlar karşılaşmayı 10'ar kişiyle tamamladı.

33 yaşındaki çalıştırıcı Selçuk Erdoğan'ın bu davranışı, seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı.

455 gündür mağlup olmayan 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, bu süreçte katıldığı 3 uluslararası turnuvada şampiyonluğa ulaştı.