Ortaca Belediyespor yeni yönetimi belli oldu

Bu sezon Muğla Süper Amatör Lig'de mücadele edecek olan Ortaca Belediyespor'da uzun süredir yapılamayan kongre yapılırken, yeni yönetim kurulu belirlendi.

Muğla'nın köklü kulüplerinden Ortaca Belediyespor'un kongresi yapıldı. 1957 yılında kurulan ve Muğla'yı Bölgesel Amatör Lig'de temsil eden siyah-beyazlı ekip, Belediye Başkanı Alim Uzundemir ile yönetim kurulunun arasında bir süre önce başlayan anlaşmazlık nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyordu.

Yaşanan süreçte Belediye Başkanı takımın BAL Ligi'ne ve Süper Amatör Lig'e katılmayacağı açıklamıştı. BAL Ligi'nde oynama hakkı olmasına rağmen TFF'ye başvurulmamış, Süper Amatör Lig'e ise son anda başvurulmuştu.

Yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Kulüp Başkanı İsmail Milat ve Yönetim Kurulu üyeleri aday olmayacaklarını açıklamış ve ilk olarak Temmuz ayında kongre kararı almış ancak kongre yapılamamıştı. Yönetim 23 Ekim'de ikinci kez takımı kongreye götürürken, ilk oturumda çoğunluk sağlanamadığı için bu haftaya ertelenen kongrede yeni yönetim kurulu da seçilmiş oldu. Bu haftaki kongrede de aday çıkmaması veya yapılamaması halinde dernekler kanununa tabi olana kulüp kapanma sürecine girecekti.

Geçtiğimiz gün Ortaca Belediyespor Tesislerinde yapılan kongre sonunda kulüp başkanlığına tek aday olarak seçime giren Erem Kaya seçildi. Erem Kaya'nın başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda ise Özkan Kalkan, Tarık Özalp, Samet Aslan, Sadık Çengel, Berna Erdem, Burak Avni Kaçar, Tolga Ekin ve Yunus Tepe yer aldı.

"Kulübü sahipsiz bırakmamak için yola çıktık"

Kongrenin ardından bir açıklamada bulunan Ortaca Belediyespor Başkanı Erem Kaya, "Öncelikle bizleri bu göreve layık gören Belediye Başkanımıza, bu ateşi yakmaya başladığım andan itibaren, bir an olsun desteğini esirgemeyen aileme, arkadaşlarıma, dostlarıma ve abilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Ortaca Belediyespor'u sahipsiz bırakmamak için yola çıktıklarını belirten Kaya, "Bu yolda elini taşın altına sokmaktan biran olsun korkmayan, çekinmeyen bu zorlu görevde yönetimimizde yer alan hocalarıma, abilerime, arkadaşlarıma ve ayrıca Berna hanıma çok teşekkür ediyorum. Yıllardan beri bu şanlı armaya sahip destek çıkmak için canla başla çalışan kulübün eski yönetimlerindeki herkese, yaptıkları görevlerden dolayı kulübüm ve yönetimim adına teşekkür ediyorum. Ortaca Belediyespor kulübü bu andan itibaren sporun her dalında bir proje ve altyapı kulübüdür. Geleceğin sporcularını yetiştirmek, daha iyi yerlere getirmek için canla ve başla çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kulübümüz artık birlikteliğin ve beraberliğin kulübüdür. Hep birilke başaracağız, hep birlikte yeniden başlıyoruz. Allah utandırmasın" dedi.

Yeni Yönetim Kurulu seçilen Ortaca Belediyespor Muğla Süper Amatör Lig'deki ilk maçını Pazar günü oynayacak. Siyah-Beyazlılar Pazar günü deplasmanda Ortaca'nın bir diğer kulübü olan Dalyanspor'a konuk olacak. Son olarak 2014-2015 sezonunda Süper Amatör Lig'de mücadele eden ve 7 sezon sonra tekrar Süper Amatör Lig'de mücadale edecek Ortaca Belediyespor ile Dalyanspor'un maçı saat 14.00'de başlayacak. - MUĞLA