Ortahisar Belediyesi Kadın Hentbol Takımı Şampiyonlukla Döndü - Son Dakika
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Ortahisar Belediyesi Kadın Hentbol Takımı Şampiyonlukla Döndü

Ortahisar Belediyesi Kadın Hentbol Takımı Şampiyonlukla Döndü

Hentbol Kadınlar 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşan Ortahisar Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Trabzon'a döndü. Takım, belediye önünde düzenlenen törenle karşılandı. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, antrenör ve sporcuları tebrik ederek, takıma teşekkür etti ve başarılarının belediyecilik hizmetlerinde de tekrarlanacağını belirtti.

03.05.2024 12:51
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Hentbol Kadınlar 1. Lig'de 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Ortahisar Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Trabzon'a döndü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, oynadığı 3 maçı da kazanan Ortahisar Belediyesi Kadın Hentbol Takımı şampiyon oldu.

Kente dönen takım için Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve başkan yardımcılarının katılımıyla belediye önünde tören düzenlendi.

Kaya, antrenör Sedat Yavuz, ikinci antrenör Murat Yeralan ve sporcuları tebrik etti, takım kaptanı Funda Yılmaz'a çiçek verdi.

Funda Yılmaz, şampiyonluk kupasını Kaya'ya takdim etti.

Kaya, sporculara ve teknik heyete teşekkür ederek, "Trabzon'u orada çok iyi temsil ettiniz, bizlere şampiyonluk sevincini yaşattınız. Hepinizin emeğine, yüreğine sağlık." ifadelerini kullandı.

Sporda yaşanan büyük başarıyı, belediyecilik hizmetlerinde de tekrarlayacaklarına işaret eden Kaya, şunları kaydetti:

"İnşallah sizin sporda yaptığınız bu büyük başarıyı, bizler de belediyecilik hizmetlerinde yapacağız ve Ortahisar'da bir marka yaratacağız. Ortahisar Belediyemizde hizmetlerimizle, güler yüzlü personelimizle, yapacağımız işlerle bir Ortahisar markası yaratacağız. Milletimizin gönlünde sizler gibi taht kuracağız. Hepinizi gönülden tebrik ediyorum. Belediyemiz adına Trabzon'umuz adına hepinize çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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