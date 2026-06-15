Ortakent Yahşi SK U11 Takımı Şampiyonluk İlan Etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde mücadele eden Ortakent Yahşi SK U11 Takımı, 2025-2026 sezonu U11 B Grubu'nu namağlup tamamlayarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Sezonun son karşılaşmasında Ale Bodrum Birlik Spor'u 2-0 mağlup eden Ortakent Yahşi SK U11 Takımı, elde ettiği galibiyetle şampiyonluğunu ilan etti. Sezon boyunca istikrarlı bir performans sergileyen ekip, oynadığı 14 karşılaşmada 13 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Hücum hattındaki etkili oyunuyla rakip fileleri 68 kez havalandıran genç sporcular, savunmada da başarılı bir grafik ortaya koyarak kalelerinde yalnızca 8 gol gördü. Topladıkları 40 puanla sezonu zirvede tamamlayan takım, ortaya koyduğu mücadele, disiplin ve takım oyunu ile dikkat çekti.

Şampiyonluğun ardından değerlendirmelerde bulunan Ortakent Yahşi SK Kulüp Başkanı Kanat Özsert, başarının uzun süren emek ve özverinin sonucu olduğunu ifade etti.

Özsert, "Sezon boyunca sahada büyük bir özveri ve mücadele ortaya koyan sporcularımızı, teknik ekibimizi, velilerimizi ve yöneticilerimizi kutluyorum. Altyapı çalışmalarımızın karşılığını görmek ve sporcularımızın gelişimine tanıklık etmek bizleri ayrıca mutlu ediyor" dedi. - MUĞLA