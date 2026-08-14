Ortalığı karıştıran kare: Eğer doğruysa kariyeri bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ortalığı karıştıran kare: Eğer doğruysa kariyeri bitti

Ortalığı karıştıran kare: Eğer doğruysa kariyeri bitti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Celtic'e yönelik yapılan bir paylaşım dikkat çekti. Bir kadınla birlikte görülen kişinin Celtic forması giyen Jota olduğu öne sürülürken, görüntüde futbolcunun kadının kalça bölgesinden bir madde çektiği iddia edildi. Celtic'in resmi hesabını etiketleyen bir kullanıcı ise kulübe, "Oyuncular sezon öncesi kampından döndüklerinde uyuşturucu testi yapıyor musunuz?" diye seslendi. Ancak görüntüdeki kişinin Jota olduğu ve uyuşturucu kullandığı yönündeki iddialar doğrulanmış değil.

Celtic'le ilgili paylaşılan bir fotoğraf beraberinde çarpıcı bir iddiayı getirdi. Görüntüde bir erkek ile kadın çadır benzeri bir alanın içerisinde görülüyor. Erkeğin başını kadının kalça bölgesine doğru eğdiği görülürken, paylaşımı yapanlar kişinin burada bir madde çektiğini öne sürdü.

Ortalığı karıştıran kare: Eğer doğruysa kariyeri bitti

Fotoğrafla birlikte Celtic'in resmi X hesabı da etiketlenerek, "Merhaba Celtic, oyuncular sezon öncesi kampından döndüklerinde uyuşturucu testi yapıyor musunuz?" ifadeleri kullanıldı.

Ortalığı karıştıran kare: Eğer doğruysa kariyeri bitti

FOTOĞRAFTAKİ KİŞİNİN JOTA OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Paylaşımda yer alan erkeğin Celtic forması giyen Portekizli futbolcu Jota olduğu iddia edildi. Ancak yalnızca bu görüntüden kişinin kimliğini kesin olarak belirlemek mümkün değil. Fotoğraftaki kişinin Jota olduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

MADDE KULLANDIĞI İDDİASI DA DOĞRULANMADI

Görüntünün ardından ortaya atılan bir diğer iddia ise fotoğraftaki kişinin kadının kalça bölgesinden bir madde çektiği yönünde oldu. Ancak fotoğraf, söz konusu maddenin ne olduğunu veya gerçekten herhangi bir madde kullanılıp kullanılmadığını ortaya koymuyor. Dolayısıyla uyuşturucu kullanımına yönelik iddia da doğrulanmış değil.

Celtic, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ortalığı karıştıran kare: Eğer doğruysa kariyeri bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin: O rakama ulaşabilir Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin: O rakama ulaşabilir
Bakan Çiftçi, okullardaki yeni güvenlik önlemlerini duyurdu: Tek tıkla “HAYAT 112“ butonu Bakan Çiftçi, okullardaki yeni güvenlik önlemlerini duyurdu: Tek tıkla "HAYAT 112" butonu
Kazdağları eteklerinde yangın Siyah dumanlar körfezden görülüyor Kazdağları eteklerinde yangın! Siyah dumanlar körfezden görülüyor
Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak
Ters kelepçe ile alındı İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Trafikte tartıştığı kadına “Sen eskortsun“ deyince olanlar oldu Trafikte tartıştığı kadına "Sen eskortsun" deyince olanlar oldu
İstanbul’u kilitleyen rezil görüntüler Uluorta pazarlığa tutuştular İstanbul'u kilitleyen rezil görüntüler! Uluorta pazarlığa tutuştular

12:17
Kılıçdaroğlu’ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
12:12
Erdoğan’dan AK Parti’nin 25. Yıl Dönümü Mesajı
Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. Yıl Dönümü Mesajı
11:39
Bir şehir ayakta Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti, ifadesinde her şeyi anlattı
Bir şehir ayakta! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti, ifadesinde her şeyi anlattı
11:11
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
10:59
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
10:27
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP’li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
10:17
Giresun’da şiddetli yağış Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 15:32:50. #7.13#
SON DAKİKA: Ortalığı karıştıran kare: Eğer doğruysa kariyeri bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.