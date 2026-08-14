Ortalığı karıştıran kare: Eğer doğruysa kariyeri bitti
Celtic'e yönelik yapılan bir paylaşım dikkat çekti. Bir kadınla birlikte görülen kişinin Celtic forması giyen Jota olduğu öne sürülürken, görüntüde futbolcunun kadının kalça bölgesinden bir madde çektiği iddia edildi. Celtic'in resmi hesabını etiketleyen bir kullanıcı ise kulübe, "Oyuncular sezon öncesi kampından döndüklerinde uyuşturucu testi yapıyor musunuz?" diye seslendi. Ancak görüntüdeki kişinin Jota olduğu ve uyuşturucu kullandığı yönündeki iddialar doğrulanmış değil.
Celtic'le ilgili paylaşılan bir fotoğraf beraberinde çarpıcı bir iddiayı getirdi. Görüntüde bir erkek ile kadın çadır benzeri bir alanın içerisinde görülüyor. Erkeğin başını kadının kalça bölgesine doğru eğdiği görülürken, paylaşımı yapanlar kişinin burada bir madde çektiğini öne sürdü.
Fotoğrafla birlikte Celtic'in resmi X hesabı da etiketlenerek, "Merhaba Celtic, oyuncular sezon öncesi kampından döndüklerinde uyuşturucu testi yapıyor musunuz?" ifadeleri kullanıldı.
FOTOĞRAFTAKİ KİŞİNİN JOTA OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ
Paylaşımda yer alan erkeğin Celtic forması giyen Portekizli futbolcu Jota olduğu iddia edildi. Ancak yalnızca bu görüntüden kişinin kimliğini kesin olarak belirlemek mümkün değil. Fotoğraftaki kişinin Jota olduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.
MADDE KULLANDIĞI İDDİASI DA DOĞRULANMADI
Görüntünün ardından ortaya atılan bir diğer iddia ise fotoğraftaki kişinin kadının kalça bölgesinden bir madde çektiği yönünde oldu. Ancak fotoğraf, söz konusu maddenin ne olduğunu veya gerçekten herhangi bir madde kullanılıp kullanılmadığını ortaya koymuyor. Dolayısıyla uyuşturucu kullanımına yönelik iddia da doğrulanmış değil.
Son Dakika › Spor › Ortalığı karıştıran kare: Eğer doğruysa kariyeri bitti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)