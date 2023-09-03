Ortalık yangın yeri! Bütün ülke Icardi\'nin penaltı pozisyonunu konuşuyor

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 yendiği maçta çalınan penaltı pozisyonu çok konuşuldu.

HAKEME TEPKİ YAĞIYOR

Sarı-kırmızılıların lehine verilen penaltıya futbolseverlerden tepki yağdı. Hakem Ali Şansalan'a sert eleştiriler yöneltilirken, Icardi'nin rakibine faul yaptığı iddia ediliyor.

BİNLERCE YORUM YAPILDI

Mücadelenin hakemine verdiği kararlardan dolatı sert tepki gösteren futbolseverler, Icardi'nin penaltı pozisyonunda da rakibine faul yaptığını ve kararın yanlış olduğunu ifade ettiler.

İşte o yorumlardan bazıları;