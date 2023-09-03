Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 yendiği maçta çalınan penaltı pozisyonu çok konuşuldu.
Sarı-kırmızılıların lehine verilen penaltıya futbolseverlerden tepki yağdı. Hakem Ali Şansalan'a sert eleştiriler yöneltilirken, Icardi'nin rakibine faul yaptığı iddia ediliyor.
Mücadelenin hakemine verdiği kararlardan dolatı sert tepki gösteren futbolseverler, Icardi'nin penaltı pozisyonunda da rakibine faul yaptığını ve kararın yanlış olduğunu ifade ettiler.
İşte o yorumlardan bazıları;
Son Dakika › Spor › Ortalık yangın yeri! Bütün ülke Icardi'nin penaltı pozisyonunu konuşuyor - Son Dakika