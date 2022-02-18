Oryantiring İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

2021-2022 Yılı Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan büyük mücadeleye sahne olan Oryantiring İl Birinciliği müsabakaları Hürriyet Gençlik Parkında yapıldı.

Oryantiring müsabakalarında 82 sporcu zorlu parkurda hedef bulabilmek için kıyasıya yarıştılar. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları müsabaka sonunda düzenlenen madalya töreninde verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, müsabakada dereceye giren takımları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ