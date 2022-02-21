Oryantiring il şampiyonasında İnegöl damgası

Okullar Arası Oryantiring İl Birinciliğinde İnegöl Belediye Spor Kulübü bünyesinde eğitim alan sporcular, okullarını başarılı bir şekilde temsil ederek 21 ferdi madalya ve 7 kupa ile İnegöl'e döndü. Bu sonuçlarla İnegöllü sporcular bölge yarışlarında İnegöl'ü temsil etme hakkı elde etti.

Genç nüfusu ve 60 bini aşkın öğrencisi ile spor alanında ciddi bir potansiyele sahip İnegöl, İnegöl Belediye Spor Kulübü altyapısında yetişen sporcularla pek çok branşta farkını ortaya koyuyor. Son olarak Okullar Arası Oryantiring İl Birinciliğinde İnegöl Belediye Spor Kulübü bünyesinde eğitim alan sporcular, okullarını başarılı bir şekilde temsil ederek adeta madalyalara ambargo koydu. Yarışmalarda okullarını temsil eden İnegöllü sporcular, 21 ferdi madalya ve 7 kupa kazandı.

Okullar Arası Oryantiring İl Birinciliğinde takım derecelerine göre, Küçük Kızlar Bursa Şampiyonu, Yıldız Kızlar Bursa Şampiyonu ve Yıldız Erkekler Bursa Şampiyonu Gazipaşa Ortaokulu oldu. Genç kızlar-A Bursa Şampiyonu Özel Altın Nesil Anadolu Lisesi, Genç Erkekler-B Bursa Şampiyonu Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi, Küçük Erkekler Bursa İkincisi Gazipaşa Ortaokulu, Yıldız Kızlar Bursa üçüncüsü ise Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu oldu.

Yarışmalar kapsamında ferdi sıralamada ise; Genç Erkekler A kategorisi 1'incisi Spor Lisesi öğrencisi Ahmet Yazıcı, Genç Erkekler B kategorisi 1'incisi Sosyal Bilimler Lisesinden Gürhan Horasanlı, 3'üncüsü yine Sosyal Bilimler Lisesinden Melih İçinbir ve 4'üncü Küçükçalık Anadolu Lisesinden Furkan Varmaz oldu. Genç Kızlar A kategorisinde 1'incis Altın Nesil Okullarından Aleyna Minden, 2'nci Altın Nesil Okullarından Semanur Özdemir, 3'üncü Altın Nesil Okullarından Azra Coşkun, 4'üncü Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Gamze Bayrak oldu. Genç kızlar B kategorisinde; Küçükçalık Anadolu Lisesi öğrencisi Aleyna Zeybek 1'inci, Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Ceylinaz Mut 2'nci oldu. Küçük Erkekler kategorisinde Gazipaşa Ortaokulu öğrencisi Rüzgar Efe Ateş 1'inci olurken, Küçük Kızlar kategorisinde de Altın Nesil Okulları öğrencisi Nurbanu Bayraktar 1'inci, Gazipaşa Ortaokulu öğrencileri Beyza Gürbüz 2'nci, Hanife Sena Güde ise 3'üncü, Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nisanur Baba 4'üncü oldu. Yıldız Erkekler kategorisinde Gazipaşa Ortaokulu öğrencisi Egemen Yiğit Bülbül 1'inci, Bak Yapı Hacı Ali Bak Gör Ortaokulu öğrencisi Hamza Turna 2'nci, Gazipaşa Ortaokulu öğrencisi Metehan Arslan 4'üncü, Yıldız Kızlar kategorisinde Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Melek Tekin 1'inci, Gazipaşa Ortaokulundan Nehir Karakoçak 2'nci ve yine Gazipaşa Ortaokulundan Seher Neva Baş 3'üncü oldu.

Yarışmalar sonucunda İnegöl Belediye Spor Kulübü altyapısından yetişip müsabakalarda okullarını temsil eden sporcular, Bölge Yarışlarında Bursa'yı temsil etme hakkı kazandı. İnegöllü sporcular toplamda 21 ferdi madalya ve 7 Kupayla İnegöl'ü en iyi şekilde temsil etti. - BURSA