Oryantiring'in kalbi Karaman'da attı - Son Dakika
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Oryantiring'in kalbi Karaman'da attı

24.03.2022 12:29
Oryantiring'in kalbi Karaman'da attı

Okul Sporları Küçükler-Yıldızlar Oryantiring Grup Şampiyonası 75 okuldan 500 sporcunun katılımı ile Karaman'da yapıldı.

Okul Sporları Küçükler-Yıldızlar Oryantiring Grup Şampiyonası 75 okuldan 500 sporcunun katılımı ile Karaman'da yapıldı.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Türk Dünyası Kültür Parkı'nda düzenlenen Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Oryantiring Grup müsabakalarına 23 ilden 75 takım ve 500 sporcu katıldı. Karaman'da oryantiring branşında ilk defa büyük bir katılım ile gerçekleşen okul sporları grup müsabakalarında küçükler ve yıldızlar olmak üzere 4 kategoride mücadele eden sporcular Türkiye Şampiyonası finallerine katılabilmek için ter döktü. Büyük heyecanın yaşandığı müsabakalar sonundan küçük kızlarda M.E Vakfı Batıkent Ortaokulu birinci, Özel Eryaman Artı Fen Ortaokulu ikinci, Zeytinköy Hayırseverler Ortaokulu üçüncü, Dumlupınar Ortaokulu dördüncü, Erdemli Cumhuriyet Ortaokulu beşinci, Küçük erkeklerde Erdemli Cumhuriyet Ortaokulu birinci, Özel Eryaman Artı Fen Ortaokulu ikinci, M.E. Vakfı Batıkent Ortaokulu üçüncü, Dumlupınar Ortaokulu dördüncü, 125. Yıl Ortaokulu beşinci, yıldız kızlarda Özel Tevfik Fikret Ortaokulu birinci, Melehat Ünügür Ortaokulu ikinci, Serinhisar İmam Hatip Ortaokulu üçüncü, Erdemli Cumhuriyet Ortaokulu dördüncü, Ayşe Sak Ortaokulu beşinci, yıldız erkelerde ise Başkent Üni. Özel Ayşe Abla Ortaokulu birinci, Erdemli Cumhuriyet Ortaokulu ikinci, 125. Yıl Ortaokulu üçüncü, Ayşe Sak Ortaokulu dördüncü, Özel Eryaman Artı Fen Ortaokulu beşinci oldu.

Sporculardan çevre hassasiyeti

Karaman'da ilk defa büyük bir katılım ile düzenlenen okul sporları oryantiring grup müsabakalarına sporcuların performanslarının yanı sıra çevreye karşı duyarlılıkları da şampiyonaya damgasını vurdu. Türk Dünyası Kültür Parkı'nda düzenlenen müsabakalarda yemek ihtiyaçlarını yarışma alanında karşılayan sporcular, yarışma sonunda beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörleri ile birlikte yarışma alanında çevre temizliği yaparak örnek bir davranışa imza attı.

Karaman'ın güzel bir organizasyona daha en iyi şekilde ev sahipliği yaptığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, "İlimize aldığımız spor organizasyonları ile kentimize hareket katmaya devam ediyoruz. Golbol 1. Devre müsabakalarının hemen ardından oryantiring branşında da beş yüzün üzerinde bir katılımla 23 ilimizden gelen sporcularımıza ev sahipliği yaptık. Önümüzde ki günlerde de ilimize alacağımız spor organizasyonları ile şehrimizin tanıtımını en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Türk Dünyası Kültür Parkı'nda düzenlenen müsabakalarda ferdi ve takım kategorilerinde dereceye giren sporcularımıza Türkiye Şampiyonası finallerinde başarılar diliyorum" dedi.

Müsabakalar sonunda ferdi ve takım kategorilerinde dereceye giren sporculara başarı belgeleri ve madalyaları düzenlenen törenle verildi. - KARAMAN

Oryantiring'in kalbi Karaman'da attı
Oryantiring'in kalbi Karaman'da attı
Oryantiring'in kalbi Karaman'da attı
Oryantiring'in kalbi Karaman'da attı

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Türk Dünyası, Cumhuriyet, Karaman, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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