Osasuna, UEFA tarafından Avrupa kupalarından men edildi - Son Dakika
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Osasuna, UEFA tarafından Avrupa kupalarından men edildi

Osasuna, UEFA tarafından Avrupa kupalarından men edildi

23.06.2023 23:36

İspanya La Liga takımlarından Osasuna, zimmete para geçirme, belgede sahtecilik ve şike suçlamalarından dolayı UEFA tarafından Avrupa kupalarına gitmekten men edildi. UEFA'nın yaptığı inceleme sonucu kulüp Avrupa kupalarından men edildi ve yerine İspanya'dan Athletic Bilbao'nun UEFA Konferans Ligi'ne katılması bekleniyor. Osasuna'nın bazı eski yöneticileri, bu yılın başında başlayan soruşturma kapsamında zimmete para geçirme, belgede sahtecilik ve şike suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

İspanya La Liga ekiplerinden Osasuna, zimmete para geçirme, belgede sahtecilik ve şike suçlamalarından dolayı UEFA, tarafından Avrupa kupalarına gitmekten men edildi.

AVRUPA KUPALARINDAN MEN EDİLDİLER

UEFA, yaptığı inceleme sonucu kulübü Avrupa kupalarından men etti. Osasuna'nın yerine İspanya'dan Athletic Bilbao'nun UEFA Konferans Ligi'ne katılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Osasuna'nın bazı eski yöneticileri, bu yılın başında başlayan soruşturma kapsamında zimmete para geçirme, belgede sahtecilik ve şike suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. UEFA, Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan Osasuna'yı Avrupa kupalarından men ettiğini kulübe bildirdi.

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