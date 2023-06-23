Osasuna, UEFA tarafından Avrupa kupalarından men edildi

İspanya La Liga ekiplerinden Osasuna, zimmete para geçirme, belgede sahtecilik ve şike suçlamalarından dolayı UEFA, tarafından Avrupa kupalarına gitmekten men edildi.

AVRUPA KUPALARINDAN MEN EDİLDİLER

UEFA, yaptığı inceleme sonucu kulübü Avrupa kupalarından men etti. Osasuna'nın yerine İspanya'dan Athletic Bilbao'nun UEFA Konferans Ligi'ne katılması bekleniyor.